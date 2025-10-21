Coca Cola: Αύξηση οργανικών εσόδων το 9μηνο – Συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa

H Coca Cola κατέγραψε αύξηση καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 5%, κάτι που συνέβαλε σε ισχυρή συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Επιπλέον ανακοινώθηκε η συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και τη Gutsche Family Investments.

Αναλυτικότερα στα αποτελέσματα, ανακοινώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση κατά 1,1%, οφειλόμενη κυρίως στα ανθρακούχα αναψυκτικά και στα ποτά ενέργειας, αύξηση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 3,8%, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και των χαμηλότερων επιπέδων πληθωρισμού και αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 80 μονάδες βάσης στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Επίσης, το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση και στους τρεις τομείς δραστηριότητας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών και τις λιγότερο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2%, με αύξηση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,%. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Στις αναδυόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 2,0%, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε Νιγηρία και Αίγυπτο.

Προτεραιότητες

Αναφορικά με τις περαιτέρω επενδύσεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Coca-Cola HBC σε αυτές περιλαμβάνονται:

– Η επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας «Share a Coke» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία υποστηρίχθηκε από εξατομικευμένες εμπειρίες για καταναλωτές και πελάτες σε όλες τις αγορές.

– Η κυκλοφορία της νέας έκδοσης Monster με τον Lando Norris σε 16 αγορές.

– Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο του Costa Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στo πλαίσιo υλοποίησης της στρατηγικής απόφασης για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

– Η κυκλοφορία των snacks Bambi στη Νιγηρία τον Οκτώβριο, με ένα εξειδικευμένο πλάνο ειδικά προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Z. Bogdanovic: Η πρόοδός μας αποτυπώνεται σ’ ένα ισχυρό τρίμηνο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBCAG, Zoran Bogdanovic, σχολίασε: «Η συνεχής πρόοδός μας αποτυπώνεται σε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Αυτή η επίδοση αναδεικνύει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων, των εσόδων ανά κιβώτιο και του μεριδίου αγοράς μας ακόμη και εν μέσω διαφορετικών καταναλωτικών συνθηκών μεταξύ των αγορών μας. Καθώς προχωρούμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η εστίασή μας στην επίτευξη σταθερής ανάπτυξης παραμένει ξεκάθαρη. Χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στην αφοσίωση των ομάδων μας και στην ευρεία γεωγραφική παρουσία μας, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις μας για το έτος που διανύουμε.

»Είμαστε, επίσης, περήφανοι να ανακοινώσουμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Coca-Cola Beverages Africa, που συνοδεύεται από το πλαίσιο για την εξαγορά και του υπόλοιπου ποσοστού. Με τις ευρωπαϊκές αγορές μας και την επικείμενη επέκτασή μας στην Αφρική, διαμορφώνεται μία νέα, ισχυρή βάση για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες μας για τη συνεχιζόμενή προσπάθεια και αφοσίωσή τους, καθώς και την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».