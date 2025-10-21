Logo Image

ΔΕΗ: Ξεκινά η κατασκευή του νέου σταθμού μπαταριών (BESS) στο Αμύνταιο

Θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh

Ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκίνησε την κατασκευή ενός νέου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας, BESS, στο Αμύνταιο στην περιοχή του ΑΗΣ Αμυνταίου.

Ο νέος αυτός σταθμός, που κατασκευάζεται από τη θυγατρική του Ομίλου, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50 MW για 4 ώρες.

Για την κατασκευή του νέου σταθμού BESS θα χρησιμοποιηθούν υγρόψυκτες συστοιχίες μπαταριών, καινοτόμου τεχνολογίας LFP, μεγιστοποιώντας τόσο την αξιοποιούμενη ενέργεια όσο και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

