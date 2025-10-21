Δυναμική επέκταση από τη φαρμακοβιομηχανία Bennett

Με αφορμή τα 20 χρόνια πορείας της, η φαρμακοβιομηχανία Bennett ανακοίνωσε το στρατηγικό της όραμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με έμφαση τις επενδύσεις σε παραγωγή, έρευνα και καινοτομία, καθώς και στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και πρόεδρο της Bennett, Νίκο Μπουφίδη, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην παραγωγή, την έρευνα, την ποιότητα και τον άνθρωπο. Όπως ανέφερε, η νέα εποχή της Bennett βασίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου 16.000 τετραγωνικών μέτρων στο Κορωπί, ένα νέο ερευνητικό κέντρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων στη Μεταμόρφωση, καθώς και διεθνείς επεκτάσεις, όπως η θυγατρική της εταιρείας στην Αυστραλία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις για την κυκλοφορία των πρώτων πέντε φαρμακευτικών προϊόντων της. Επίσης, υπό έγκριση βρίσκονται επίσης τα νέα εργοστάσια σε Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Βιετνάμ και Ζάμπια, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί όλα τα διεθνή συμβόλαια έγκρισης.

Εκτόξευση παραγωγής

Η Bennett, η 2η εταιρεία στην αγορά των γενόσημων, διαθέτει ήδη ένα εργοστάσιο στο Κορωπί, απασχολεί 400 εργαζόμενους και επεκτείνει δυναμικά την παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική της δραστηριότητα, επενδύοντας σταθερά σε υποδομές, καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο. Να σημειωθεί ότι τα 2 νέα εργοστάσια της Βennett σε Μεταμόρφωση και Κορωπί καθώς επίσης το ερευνητικό κέντρο και 4 γραμμές παραγωγής, αναμένονται μέσα στο 2025 ενώ, το ύψος της επένδυσης όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος έφτανε τα 40 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα εκτοξεύσουν την παραγωγή από τα 400 εκατομμύρια δισκία ετησίως στο 1 δισεκατομμύριο δισκία το χρόνο.

Τέλος, αναφερόμενος στην Ελλάδα ο κ. Μπουφίδης, τόνισε ότι η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς κάθε 1.000 ευρώ επένδυσης επιστρέφουν 3.400 ευρώ στην οικονομία μέσω φόρων και εισφορών.