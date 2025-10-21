Τράπεζα Πειραιώς: Μεταβιβάζει χαρτοφυλόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων 300 εκατ. ευρώ

Την συμφωνία για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μεικτής λογιστικής αξίας 0,3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της τιτλοποίησης Solar, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, απέκτησε εταιρεία που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, L.P., ενώ η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανατέθηκε στην Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία διαχείρισης αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, προέβη σε συμφωνία μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μέσω τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο Solar, το οποίο είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση την 30η Ιουνίου 2022 και είχε αρχικώς σχηματιστεί στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας τωντεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων

επιχειρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με την από 2 Νοεμβρίου 2023 κοινή ανακοίνωση, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Όπως γνωστοποιεί η Τράπεζα, το Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από επιχειρηματικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων και λοιπών απαιτήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,3 δισ. ευρώ, όπως αποτυπώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η επίπτωση της Συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσεως έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς της 30 Ιουνίου 2025, και η επίδραση από την

ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets «RWA») που σχετίζονται με το Χαρτοφυλάκιο, έχει αποτυπωθεί στο συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση της 30 Ιουνίου 2025 της Πειραιώς.