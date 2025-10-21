Κώστας Σπυρόπουλος (The Estée Lauder Companies Balkans): «Beauty Reimagined» με Κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα για  Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Κύπρο 

Δυνατά brands, οργανωτική ευελιξία και μια ομάδα που μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες αποτελούν το τρίπτυχο της στρατηγικής της Estee Lauder Companies Balkans που πλέον έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή ιστορία της στην περιοχή και ειδικότερα στην ελληνική αγορά, με κεντρικό μήνυμα “Beauty Reimagined”.

Ηγετική ομάδα

Όπως τονίζει ο Κώστας Σπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, The Estée Lauder Companies Balkans από το 2022, με έδρα την Αθήνα και ευθύνη για Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Κύπρο «τα τελευταία τρία χρόνια είχα την τιμή να ηγούμαι μιας εξαιρετικής ομάδας». Η εταιρεία σημείωσε ικανοποιητική ανάπτυξη, επεκτάθηκε σε νέα brands (Dr. Jart+, Le Labo, The Ordinary), απέκτησε νέα κεντρικά γραφεία και προχώρησε σε αναβάθμιση δικτύου, omnichannel στρατηγική, νέο business μοντέλο.

«Μετακομίσαμε σε νέο χώρο στην Αθήνα, αντάξιο των μαρκών και των ομάδων μας, που ενώνει, εμπνέει και καλλιεργεί δημιουργικότητα. Αναβαθμίσαμε το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο, το οποίο εξυπηρετεί πλέον και τη Ρουμανία. Επενδύσαμε σε ανακαινίσεις σημείων πώλησης, από το MAC flagship στην Ερμού έως retail συνεργάτες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Εναρμονιστήκαμε με τα EMEA standards, δίνοντας έμφαση στο brand building και λιγότερο στις εκπτωτικές ενέργειες, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα brands και ενισχύσαμε τη θέση μας στο φαρμακείο. Μετατρέψαμε το μοντέλο λειτουργίας μετά το Joint Venture και ευθυγραμμιστήκαμε με τα διεθνή standards, διατηρώντας δυνατές τοπικές ομάδες κοντά στις ανάγκες κάθε αγοράς», εξηγεί ο κ. Σπυρόπουλος. Συνολικά η εταιρεία απασχολεί άνω των 850 ατόμων στο region – στην Ελλάδα που έχει και την ευθύνη της κεντρικής διοίκησης του Region εργάζονται (HQ)130 άτομα, 40 στο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο και πάνω από 500 άνθρωποι στην αγορά, αισθητικοί και makeup artists. Συνολικά +90% του δυναμικού μας είναι γυναίκες – αλλά και το πιο σημαντικό η ηγετική ομάδα απαρτίζεται από γυναίκες σε βαθμό 50%, με δυναμική εξέλιξη στελεχών σε global & local.

Στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού η κουλτούρα του οργανισμού της Estee Lauder στηρίζεται στη συνεργασία, τη συμπερίληψη και τη συνεχή εξέλιξη. Η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο καινοτομεί και συνδέεται με τους καταναλωτές της σε όλο τον κόσμο. Εστίαση σε καταναλωτή, προϊοντικό innovation και ανακατανομή πόρων με εστίαση σε καινοτόμα κανάλια υψηλής ανάπτυξης φυσικά και Online, ευέλικτη δομή για να εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές, είναι το νέο πεδίο ανάπτυξης.

Επιδόσεις

Αναφορικά με τις επιδόσεις της εταιρείας ο κ. Σπυρόπουλος σημειώνει πως «η χρήση 2023-24 (Ιουλ23-Ιουν24) ήταν μια χρονιά που έβαλε τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν κατά περίπου 20%, και επιστρέψαμε στην κερδοφορία, μετά από μια χρονιά αναδιοργάνωσης και εφάπαξ εξόδων. Συνεχίσαμε να επενδύουμε σε υποδομές και δυνατότητες: μεταφερθήκαμε σε νέα, σύγχρονα γραφεία στην Αθήνα και αναβαθμίσαμε το κέντρο διανομής μας στον Ασπρόπυργο, μέσα από το έργο “Project Olympic”.

Πρόκειται για ένα έργο που ενοποίησε τη ροή προϊόντων της Ρουμανίας μέσω της ελληνικής αποθήκης — μια σημαντική συνέργεια σε επίπεδο ομίλου που αναδεικνύει την Αθήνα σε περιφερειακό κόμβο για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Σήμερα απασχολούμε περισσότερους συνεργάτες στην Ελλάδα, ενώ στο σύνολο της περιοχής των Βαλκανίων ξεπερνάμε τους 850 εργαζόμενους. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στο λιανεμπόριο, στην εμπειρία του πελάτη και στο ανθρώπινο δυναμικό μας».

Κατά την οικονομική χρήση 2024-2025 που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2025, τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, «αλλά είδαμε ανάπτυξη τζίρου σε όλες τις κατηγορίες MakeUp, Skin Care κ Fragrances— παρά την επιβράδυνση της αγοράς — και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στην αποδοτικότερη λειτουργία και στη στοχευμένη δαπάνη.

Επικεντρωθήκαμε στη βελτίωση των τρόπων εργασίας μας, φέραμε νέες μάρκες στην αγορά και ενισχύσαμε την παρουσία μας σε πρόσθετα κανάλια όπως το φαρμακείο. Οι προκλήσεις βεβαίως συνεχίζονται: εξωτερικά, το υψηλό κόστος διαβίωσης και η γεωπολιτική αβεβαιότητα· σε επίπεδο κατηγορίας, η είσοδος νέων brands, η αυξανόμενη πολυδιάσπαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου. Όμως εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι, διότι έχουμε δυνατά brands, οργανωτική ευελιξία και μια ομάδα που μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες», συμπληρώνει ο κ. Σπυρόπουλος.

Πορεία αγοράς

Η αγορά των prestige beauty τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και στη Ν/Α Ευρώπη τα τελευταία 3 χρόνια δείχνει ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Η βιομηχανία της ομορφιάς ωριμάζει. Παραμένει ανθεκτική, αλλά η εποχή της «εύκολης» ανάπτυξης έχει περάσει. Οι καταναλωτές ζητούν αξία, αυθεντικότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Στο skincare κυριαρχεί η επιστήμη, στο makeup η δημιουργικότητα και η κοινωνική διάσταση, ενώ στα αρώματα η εξατομίκευση και οι niche επιρροές καθορίζουν τις νέες τάσεις. Παράλληλα, η ομορφιά επεκτείνεται στο wellness και στις υπηρεσίες, ενώ Gen Z και ώριμες ηλικίες συνδιαμορφώνουν τη ζήτηση. Το φυσικό κατάστημα παραμένει κρίσιμο για εμπειρία και ανακάλυψη, με τα marketplaces να κυριαρχούν στο replenishment. Οι νικητές του prestige beauty θα στηρίζονται στην καινοτομία, στο service και στη σωστή αξία, με την αυθεντικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα πάντα στο επίκεντρο.

Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Το Breast Cancer Campaign της Estée Lauder Companies ξεκίνησε το 1992 από την ίδια την Evelyn H. Lauder, μια γυναίκα με όραμα που μετέτρεψε μια προσωπική ανησυχία σε παγκόσμιο σκοπό. Δημιούργησε τη Ροζ Κορδέλα, το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο πρόληψης στον κόσμο, και ίδρυσε το Breast Cancer Research Foundation (BCRF) — σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός χρηματοδότης έρευνας για τον καρκίνο του μαστού, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 118 εκατ.δολ. για την επιστημονική κοινότητα. Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Την Τελευταία 2ετία, πάνω από 150 χιλιάδες Ευρώ έχουν δοθεί σε χρηματικές δωρεές κ εξοπλισμό σε συνεργασία με την ΕΑΕ. Για το 2025 το 1% επί των retail πωλήσεων του Οκτωβρίου (15 μάρκες) στην Ελλάδα δωρίζεται στην ΕΑΕ για δράσεις πρόληψης και έρευνας.

Πέραν αυτών η ροζ φωταγώγηση του Δρομέα αποτελεί ισχυρό συμβολισμό ελπίδας, δύναμης και συνεχούς αγώνα, τα ίδια στοιχεία που ενσαρκώνει και το γλυπτό. Να σημειωθεί ότι περισσότερα από 60 παγκόσμια ορόσημα έχουν φωταγωγηθεί ροζ — από τον Πύργο του Άιφελ έως τον Empire State Building. Κάθε Οκτώβριο, πάνω από 50 χώρες συμμετέχουν με δικές τους δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης.

Στην πορεία των 30+ ετών, το μήνυμα «It’s Time to End Breast Cancer» έχει μεταφραστεί σε πάνω από 70 γλώσσες και περισσότεροι από 60.000 εργαζόμενοι της ELC έχουν συμμετάσχει εθελοντικά στις δράσεις της εκστρατείας.