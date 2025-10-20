Παρευξείνια Τράπεζα: Εφαλτήριο περαιτέρω ανάπτυξης οι νέες εγκαταστάσεις στο “Hub 26”

Tις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνολικού εμβαδού 5.170 τ.μ., στο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο Hub 26 στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης εγκαινίασε απόψε η Παρευξείνια Τράπεζα (ΤΕΑΕΠ-Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου).

Από το βήμα των εγκαινίων ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση στήριξε ενεργά την απόκτηση των νέων εγκαταστάσεων, θεωρώντας ότι «ένα ισχυρό και σταθερό σπίτι θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αναπτυχθεί περαιτέρω, να συνεχίσει να καινοτομεί και να αποτελεί φάρο διεθνούς συνεργασίας». Περαιτέρω, εκτίμησε ότι «η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διεθνή προσοχή, που θα αυξηθεί στα προσεχή χρόνια».

Σύμφωνα, δε, με τη διοίκηση της ΤΕΑΕΠ, η νέα ιδιόκτητη έδρα της, η οποία είναι πιστοποιημένη με Leed Goldm θα της δώσει τη δυνατότητα να μειώσει κατά 50% τα λειτουργικά της έξοδα για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό, πέραν του οικονομικού οφέλους που θα έχει από την κατάργηση της υποχρέωσης πληρωμής ενοικίων.

«Τα νέα μας γραφεία είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κτίριο — είναι ένα σύμβολο του οράματος, της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης δέσμευσής μας στην περιοχή του Ευξείνιου Πόντου», τόνισε από την πελυρά του ο Πρόεδρος της Τράπεζας, Δρ. Σερχάτ Κοκσάλ, ο οποίος ευχαρίστησε την ελληνική Κυβέρνηση για την ακούραση υποστήριξη και συνεργασία της. «Από το νέο αυτό σπίτι είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ για να υποστηρίξουμε έργα ανάπτυξης και ευημερίας στις χώρες μέλη μας. Θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου ή Παρευξείνια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 με έδρα τη Θεσσαλονίκη από έντεκα χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία. “Αποστολή” της είναι η προώθηση της οικονομι΄βηςανάπτυξης και της περιφεερειακής συνεργασίας στις χώρες-μέλη της και στην κατεύθιυνση αυτη χορηγεί δάνεια, πιστωτικές γραμμές, κεφάλαιο και εγγυήσεις για έργα, καθώς και εμπορικές χρηματοδοτήσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στα κράτη-μέλη της. Οι εκταμιεύσεις δανείων στα 26 χρόνια λειτουργίας της ΤΕΑΕΠ ξεπερνούν τα 11,6 δισεκατ.. ευρώ.

Όσα δήλωσε ο Δ. Ανδριόπουλος

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης της ΤΕΑΠ στη δυτική είσοδο της πόλης, η οποία κατά την άποψή του “είναι μια περιοχή που υπόσχεται πολλά. Αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα για το regeneration και την ανάπλαση της περιοχής. Οι αναπλάσεις γίνονται όταν ο δημόσιος χώρος δίνεται απλόχερα στον πολίτη” ανέφερε σχετικά και χαρακτήρισε το έργο “πραγματικά value for money”, καθώς αγοράστηκε 16 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα (σ.σ. εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ διέθεσε το ελληνικό κράτος), ενώ η σημερινή του αξία αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Ανδριόπουλος γνωστοποίησε, επίσης, ότι στις 20 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί λεπτομερώς το σχέδιο για την ανάπλαση του ιστορικού πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος “ΦΙΞ”, απέναντι από το Hub26, και ότι οι εργασίες για την υλοποίήση του θα ξεκινήσουν εντός τριών έως τεσσάρων μηνών.