ΓΕΚ Τέρνα: Δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ για το νέο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης

Η ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Πεντέλης, το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό πλέον και υπερσύγχρονο.

Τον Αύγουστο του 2024, η μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την εγκατάσταση, αφήνοντας εκατοντάδες παιδιά χωρίς χώρο άθλησης.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη και σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, η ΤΕΡΝΑ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος και τις εργασίες αποκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου, το οποίο μάλιστα επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο.

Μέσα σε λίγους μήνες, η ΤΕΡΝΑ παρέδωσε μια υπερσύγχρονη αθλητική υποδομή, η οποία έχει ήδη γίνει το «δεύτερο σπίτι» για τη νεολαία της περιοχής.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Πεντέλης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κλειστά γήπεδα της Αττικής, με παρκέ τελευταίας τεχνολογίας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πλήρες σύστημα φωτισμού με προβολείς LED, κλιματισμό και ηχητική εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών.

«Με αίσθημα ευθύνης και έμπρακτης προσφοράς προς την κοινωνία, και ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2024, αναλάβαμε να καλύψουμε εξ ολοκλήρου το κόστος και να υλοποιήσουμε τις εργασίες ανακατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Πεντέλης. Μέσα σε έξι, ουσιαστικά, μήνες, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία έχουν ήδη επιστρέψει τα παιδιά της περιοχής. Νιώθουμε περήφανοι που σταθήκαμε ξανά δίπλα στην κοινωνία, κάνοντας το καθήκον μας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.