Ο ΔΕΔΔΗΕ θωρακίζει τα δεδομένα του – Η λύση που διασφαλίζει ταχεία ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις

Τη στρατηγική προστασίας των δεδομένων του ενισχύει ο ΔΕΔΔΗΕ, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη λύση που διασφαλίζει την ταχεία ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις, φυσικές καταστροφές ή άλλα απρόοπτα συμβάντα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή, με την υιοθέτηση των λύσεων Commvault Cloud Cyber Resiliency και Commvault Hyperscale, επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου επαναφοράς κρίσιμων βάσεων δεδομένων άνω του 50%, ενώ η ταχύτητα ανάκαμψης αυξάνεται κατά 60%. Αυτό μεταφράζεται σε αισθητή μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας των κρίσιμων υπηρεσιών της εταιρείας. Παράλληλα, διασφαλίζονται η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των δεδομένων, μέσω προληπτικής παρακολούθησης, αξιολόγησης κινδύνου και αυτοματοποιημένης αναφοράς περιστατικών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδίασε ένα υβριδικό περιβάλλον αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθώντας την προσέγγιση «3-2-1» και αξιοποιώντας τεχνολογίες air-gapped για μέγιστη ασφάλεια σε συνεργασία με την Performance Technologies. Η νέα λύση ενσωματώνει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (ML) για την άμεση ανίχνευση ανωμαλιών, απειλών και επιθέσεων τύπου ransomware. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί για 24ωρη παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ταχεία ανάκαμψη από καταστροφές, ενώ δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας που υποστηρίζουν τόσο τα τοπικά (on-premise) όσο και τα απομακρυσμένα (cloud-based) συστήματα.

Η υιοθέτηση ενός αξιόπιστου μοντέλου κυβερνοανθεκτικότητας κατέστη επιτακτική λόγω της συνεχούς αύξησης του όγκου των δεδομένων, η οποία απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση, πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους. Η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, τηρώντας ταυτόχρονα κανονιστικά πρότυπα όπως το GDPR και το NIS2, καθώς και η παροχή εκτεταμένης διαχείρισης και εποπτείας, αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο Αναστάσιος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, «η αύξηση του όγκου των δεδομένων κατέστησε αναγκαία τη θωράκισή τους, ειδικά σε μια εποχή που ο ΔΕΔΔΗΕ επιταχύνει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό». «Υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις και θέτοντας σαφείς στόχους, έχουμε βελτιώσει σημαντικά τη στρατηγική μας για την προστασία των δεδομένων και έχουμε διασφαλίσει την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των κρίσιμων υπηρεσιών μας στον χώρο της ενέργειας» αναφέρει.