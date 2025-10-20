I. Κεπαπτσόγλου (Alpha Bank) στη «Ν»: Εξαγορές στον τομέα του bancassurance στο «ραντάρ» της Alpha Bank

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων της Alpha Bank έρχονται οι εξαγορές στον τομέα των τραπεζοασφαλειών αλλά και του asset και wealth management, όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξή του στη «Ν» ο επικεφαλής του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων της Alpha Bank Ιάσονας Κεπαπτσόγλου.

Η συνεργασία με τη UniCredit, η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο συνέργειας στην αγορά της Ρουμανίας και έχει εξελιχθεί σε αύξηση της συμμετοχής της ιταλικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, έχει ήδη αποφέρει καρπούς και πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική τράπεζα, αναφέρει ο κ. Κεπαπτσόγλου.

Όσον αφορά τη στεγαστική κρίση που απασχολεί τον τελευταίο χρόνο την πλειοψηφία των θεσμικών και ιδιωτικών φορέων, ο κ. Κεπαπτσόγλου ξεκαθάρισε ότι η Alpha Bank ενθαρρύνει και συμμετέχει ενεργά σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία καθιστά εφικτή την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του τραπεζικού συστήματος και την ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική κατοικία.

Πρόσφατα λάβατε τόσο η ομάδα του IR όσο και ο CEO σας μια σειρά από διακρίσεις. Τι είναι αυτό που έχει κάνει την Alpha Bank να ξεχωρίζει διεθνώς;

«Οι διακρίσεις είναι η εξωτερική επικύρωση της δουλειάς που κάνουμε, της αφοσίωσης και, ελπίζω, της ποιότητας που προσπαθούμε να προσφέρουμε σε κάθε πτυχή της επικοινωνίας μας με το επενδυτικό κοινό. Πέρα από τις διακρίσεις όμως φροντίζουμε και ακούμε και τις απόψεις των ίδιων των επενδυτών και των αναλυτών και συχνά κάνουμε ανεξάρτητες ασκήσεις για να συλλέξουμε σχόλια.

Το πρώτο και κυριότερο σχόλιο είναι η αξιοπιστία στην επικοινωνία με τους επενδυτές, η ποιότητα των μηνυμάτων και η συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγική της. Διασφαλίζουμε ότι κάθε επαφή με την επενδυτική κοινότητα είναι ουσιαστική, τεκμηριωμένη και προσανατολισμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Η ηγεσία της Τράπεζας, με τον CEO κ. Βασίλη Ψάλτη, έχει καταφέρει να μεταφέρει με σαφήνεια το όραμα και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Alpha Bank, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι η πρόσφατη συμμετοχή μας στο συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο, όπου ως Alpha Bank κληθήκαμε να εκπροσωπήσουμε στην κεντρική σκηνή όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να εκθέσουμε τα πλεονεκτήματά μας.

Το δεύτερο είναι η ταχύτητα απόκρισης. Οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε κινούνται γρήγορα, και αναμένουν το ίδιο και από εμάς. Το τρίτο είναι η έντονη παρουσία μας. Έχουμε χτίσει μια μεγάλη ομάδα που συνομιλεί με τους επενδυτές, πέρα από τα στενά όρια του τμήματος επενδυτικών σχέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη από όλη την τράπεζα να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας έχει επιτρέψει να καλύψουμε και χρονικά και γεωγραφικά ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος επενδυτών με συχνότητα, συνέπεια και, όπου χρειάζεται, εξειδίκευση, κάτι πολύ σημαντικό στην επαφή με το επενδυτικό κοινό».

Πώς οδηγηθήκατε σε μια τόσο στενή συνεργασία με τη UniCredit, η οποία πλέον κατέχει το 26%; Πώς ξεκίνησε και ποια είναι η βούληση της τράπεζας;

«Η συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί στρατηγική επιλογή που βασίζεται σε κοινές αξίες, συμπληρωματικές δυνατότητες και κοινό όραμα για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη και, φυσικά, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που έχουμε παρουσία. Η αρχική προσέγγιση έγινε στο πλαίσιο της αναζήτησης συνεργειών στη Ρουμανία, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας και συνιστά το συγκριτικό πλεονέκτημα της Alpha Bank έναντι του ανταγωνισμού. Η UniCredit, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και την ισχυρή θέση της Alpha Bank, προχώρησε σε μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα, αποκτώντας συνολικά το 26% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αξιοποιούμε αυτή τη συνεργασία για να ενισχύσουμε την προϊοντική μας παλέτα και την τεχνογνωσία μας, να προσθέσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και να διευρύνουμε τους γεωγραφικούς μας ορίζοντες φτάνοντας μέσω της UniCredit σε χώρες που δεν έχουμε φυσική παρουσία. Ήδη έχουν ξεκινήσει κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η διαχείριση περιουσίας, με πάνω από 600 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets να είναι ήδη στα χαρτοφυλάκια πελατών μας, έχουμε συν-υποστηρίξει πάνω από 200 εκατ. ευρώ σε εγγυητικές επιστολές, έχουν εγκριθεί 300 εκατ. ευρώ σε διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις, οι διμερείς πληρωμές σε συνάλλαγμα έχουν φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους, αποτυπώνοντας έτσι την επιχειρησιακή και στρατηγική δυναμική της συνεργασίας. Παράλληλα, αξιοποιούμε την εμπειρία της UniCredit σε τομείς όπως η εμπειρία πελάτη, η απλοποίηση διαδικασιών, η συμμόρφωση και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, κρίσιμες περιοχές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της τράπεζας και του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος συνολικά.

Η λειτουργική ενεργοποίηση της συνεργασίας ενισχύεται μέσω τακτικών συναντήσεων της ομάδας έργου – μάλιστα η τρίτη κατά σειρά θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Αυτές οι συναντήσεις επιτρέπουν την ευθυγράμμιση στρατηγικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων».

Τι θα κάνουν οι τράπεζες για τη στεγαστική πίστη και πώς θα αξιοποιήσει η Alpha Bank τα ακίνητά της;

«Η στεγαστική πίστη αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, παραμένει στάσιμη, κάτι που οφείλεται, αφενός και κυρίως, στην πολύ περιορισμένη προσφορά κατάλληλων ακινήτων, αφετέρου δε στη σημαντική άνοδο των τιμών, που έχει υπερβεί την αύξηση των εισοδημάτων.

Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αναζωογονήσει την αγορά. Από τη μία πλευρά, σχεδιάζουμε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νοικοκυριών, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αναβάθμιση και την προσβασιμότητα. Από την άλλη, συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν εφικτή την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του τραπεζικού συστήματος και την ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη μεγάλων projects κοινωνικής κατοικίας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προσφορά στην αγορά και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για ιδιοκατοίκηση.

Η τράπεζα βλέπει το στεγαστικό ζήτημα ως μέρος της κοινωνικής αποστολής της και γι’ αυτό επενδύει σε λύσεις που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Χαρακτηριστικό δείγμα του πώς αντιμετωπίζουμε τον ρόλο μας είναι και η πρόσφατη μελέτη που αναπτύξαμε, καταγράφοντας με καθαρό τρόπο τη δυναμική του προβλήματος και αναδεικνύοντας συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή του».

Με ευελιξία σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Alpha Bank σε εξαγορές και συνέργειες;

«Η Alpha Bank έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει στρατηγική διορατικότητα και επιχειρησιακή ευελιξία, όπως φάνηκε από τις εξαγορές της Astrobank, της FlexFin και της Axia Ventures, καθώς και τη συνεργασία με τα ΕΛΤΑ. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε κρίσιμους τομείς που μπορούν να προσδώσουν αξία και να επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής μας, διαμορφώνοντας ένα οικοσύστημα που θα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και πολίτες.

Οι επόμενες κινήσεις θα έχουν τον ίδιο γνώμονα, ενισχύοντας περιοχές, προϊόντα και τεχνολογίες όπου θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών μας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εξαγορές σε τομείς όπως οι τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, είτε σε επίπεδο product factories είτε σε λύσεις τεχνολογίας, το asset & wealth management για να προσδώσουμε ίσως μεγαλύτερη έμφαση στο σκέλος του offshore, καθώς και βασικά τραπεζικά προϊόντα όπου μπορούμε να φέρουμε νέες τεχνολογίες στους πελάτες μας».

Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το 2026 και τη διανομή μερίσματος;

«Η διανομή μερίσματος αποτελεί για εμάς δέσμευση απέναντι στους επενδυτές, αλλά και ένδειξη της υγείας και της βιωσιμότητας του ομίλου. Η πρόθεσή μας είναι σαφής: να συνεχίσουμε να ανταμείβουμε αδιάκοπα τους μετόχους μας, και αυτό ελπίζω να έχει γίνει σαφές με τις κινήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια.

Η Alpha Bank εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές προοπτικές. Η κεφαλαιακή της θέση είναι ισχυρή, η κερδοφορία της ενισχύεται και η στρατηγική της υλοποιείται με συνέπεια. Η πρόβλεψή μας είναι ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, διατηρώντας ένα ανταγωνιστικό ποσοστό διανομής μερίσματος. Γι’ αυτό και έχουμε δεσμευτεί σε διανομές μεγαλύτερες του 50% των κερδών, πλησιάζοντας το 0,5 δισ. ευρώ τον χρόνο».