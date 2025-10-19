Foundever- Focus Bari: Καθοριστικός ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξυπηρέτηση πελατών – Ιδανικό το υβριδικό μοντέλο

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση πελατών, σύμφωνα με την έκθεση «Παρατηρητήριο 2025: Καταναλωτικές Τάσεις στο CX», που παρουσίασε η Foundever, σε συνεργασία με τη Focus Bari.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, για το 85% των Ελλήνων η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων είναι κορυφαία προτεραιότητα όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πελάτη. Ωστόσο, παρά την ψηφιακή έκρηξη, το 81% των Ελλήνων εξακολουθεί να σηκώνει πρώτα το τηλέφωνο όταν επικοινωνεί με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Τα chatbots χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα (το 87% τα έχει δοκιμάσει), αλλά η μέση ικανοποίηση παραμένει χαμηλή, μόλις 4,8 στους 10. Το 62% των καταναλωτών εξακολουθεί να προτιμά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κοιτάζοντας μπροστά, σχεδόν οι μισοί Έλληνες καταναλωτές (46%) δηλώνουν ότι η βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών έγκειται σε ένα υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με την ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα, «στη Foundever παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Με τη νέα μας έκθεση, ‘Παρατηρητήριο 2025: Καταναλωτικές Τάσεις στην CX’, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να προβλέψουν τις αλλαγές αυτές και να σχεδιάσουν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις CX που οδηγούν σε βαθιά αφοσίωση και ανάπτυξη. Τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι το μέλλον της εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται σε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με την τεχνολογική αριστεία. Μια προσέγγιση που παρέχουμε πάνω από τρεις δεκαετίες και δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε καθώς οι προσδοκίες των πελατών συνεχίζουν να εξελίσσονται».

Στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση – 5 βασικά ευρήματα

Σύμφωνα με την έκθεση μόνο δύο στους πέντε Έλληνες (40%) είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία τους. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (72%) δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κακή εξυπηρέτηση πελατών και έχουν μοιραστεί αυτή την εμπειρία κυρίως με φίλους και οικογένεια (60%) ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί παραδέχονται ότι εγκαταλείπουν τα brands που κάποτε εμπιστεύονταν, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι κρίσιμη τόσο για τη διατήρηση των πελατών όσο και για την προστασία της εταιρικής φήμης. Με σχεδόν τους μισούς (44%) να ζητούν περισσότερα, τα brands έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεχωρίσουν παρέχοντας ισχυρότερες, πιο ελκυστικές εμπειρίες.

Η Foundever στην έκθεσή της τόνισε τη σημασία κατανόησης των αντιλήψεων και των εμπειριών των καταναλωτών και ανέδειξε πέντε βασικά ευρήματα σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των Ελλήνων καταναλωτών. Ειδικότερα, η αποτελεσματικότητα και η ενσυναίσθηση οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών στην Ελλάδα, το τηλέφωνο εξακολουθεί να κυριαρχεί, αλλά τα ψηφιακά κανάλια βρίσκονται σε άνοδο, υπάρχει χώρος για ανάπτυξη στην εξυπηρέτηση πελατών, η κακή εξυπηρέτηση έχει υψηλό κόστος κα πλήττει τη φήμη μιας εταιρείας, παρατηρείται αύξηση των ψηφιακών αγορών αλλά η ανάγκη για ανθρώπινη αλληλεπίδραση παραμένει απαραίτητη.

Ειδικότερα η ταχύτητα και η ευγένεια ξεχωρίζουν ως τα πιο σημαντικά στοιχεία στην εξυπηρέτηση πελατών, ειδικά μεταξύ των νεότερων καταναλωτών, ενώ η φιλικότητα είναι σημαντική για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η εξατομίκευση και η πολυκαναλική επικοινωνία θεωρούνται λιγότερο ουσιώδη, ενώ αναμένεται από τα brands να διαθέτουν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και να προσφέρουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης τους. Το τηλέφωνο παραμένει το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας συνολικά στην Ελλάδα, παρόλο που οι συνήθειες αλλάζουν.

Οι νεότεροι καταναλωτές (18-24) αναμένουν όλο και περισσότερο έναν συνδυασμό ψηφιακών καναλιών, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο εξοικειωμένοι με το email και τις εφαρμογές μηνυμάτων. Τα chatbots συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, λόγω περιορισμένης κατανόησης και απουσία προσωπικής επαφής. Πολλοί καταναλωτές αναφέρουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει chatbot στο πλαίσιο εξυπηρέτησης πελατών, όμως η μέση ικανοποίηση παραμένει χαμηλή με βασικά αίτια την αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη εξατομίκευσης.

Όσον αφορά τις αγοραστικές συνήθειες, το 50% των καταναλωτών στην Ελλάδα συνδυάζει online και in-store αγορές, με την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή να παραμένει έντονη. Οι νεότεροι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη αποδοχή σε τεχνολογικές λύσεις, ενώ οι μεγαλύτεροι επιλέγουν έναν συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών αγορών.