Αγγ. Συρίγος στον ΣΕΛΠΕ: «Η Ελλάδα θα πρέπει να εξελιχθεί σε ζωτικό στρατηγικό γεωπολιτικό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο»

Πύλη μεταφορών, εμπορίου και ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να καταστεί η Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, κατά την παρουσία του στη θεσμική συνάντηση «Τα Πρωινά του ΣΕΛΠΕ» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Ο Σύνδεσμος φιλοξένησε τον κ. Άγγελο Συρίγο, σε μια συζήτηση για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα διεθνή πραγματικότητα.

Ο κ. Συρίγος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, αποτελώντας σύνορο ειρήνης και σταθερότητας για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και πως ήρθε η ώρα να αναβαθμίσει τη στρατηγική της ισχύ και «να καθιερωθεί ως ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέλυσε τη ραγδαία μεταβολή των παγκόσμιων ισορροπιών, επισημαίνοντας πως το επίκεντρο της οικονομικής ισχύος μετακινείται σταδιακά προς την Ασία, με την Ινδία να αναδεικνύεται σε νέα υπερδύναμη με δυναμική ανάπτυξης και δημογραφικό πλεονέκτημα, που αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το διεθνές περιβάλλον των επόμενων δεκαετιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Κίνας, η οποία διεκδικεί πλέον πρωταγωνιστική θέση όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στην τεχνολογική καινοτομία. Επιπλέον, τόνισε ότι η τεχνολογία αναδεικνύεται σε νέο πεδίο ισχύος και ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη. Η Ευρώπη, όπως είπε, οφείλει να χαράξει ενιαία στρατηγική που θα συνδυάζει την καινοτομία με τη δημοκρατία, ώστε να μην παραμείνει θεατής σε έναν αγώνα που διαμορφώνει το μέλλον της παραγωγής και της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Συρίγος έδωσε στη σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς, έργο που, όπως είπε, διαθέτει πολλαπλασιαστικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, καθώς συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο και καθιστά την Ελλάδα πύλη μεταφορών, εμπορίου και ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή. Ειδικότερα, όπως είπε. η προοπτική ενός δικτύου που ενώνει Οδησσό, Κωνστάντζα, Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολη μέσα σε λίγες ώρες, αποτελεί μια «γεωπολιτική επανάσταση» που μεταμορφώνει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου συνδεσιμότητας και σταθερότητας

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος, ανέφερε πως «ζούμε την εποχή δύο τεκτονικών αλλαγών: μίας γεωπολιτικής, που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες δυνάμεων, και μίας τεχνολογικής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να επαναπροσδιορίζει την ίδια τη φύση της οικονομίας και της παραγωγής. Η Ελλάδα, ως χώρα με στρατηγική θέση και ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, οφείλει να συμμετέχει ενεργά και στα δύο αυτά μέτωπα με σχέδιο, διορατικότητα και όραμα». Να σημειωθεί ότι τα «Πρωινά του ΣΕΛΠΕ» αποτελούν πρωτοβουλία του Συνδέσμου που περιλαμβάνει σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων των μελών του με θεσμικούς φορείς. Στόχος είναι να προωθούνται συζητήσεις και να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και ειδικά το λιανικό εμπόριο.