Για ακόμη μία φορά στην… ουρά για το ταμείο

Στο ταμείο, για ακόμη μία φορά μέσα σε λίγους μήνες, στέλνει τον… εαυτό του αλλά και τους υπόλοιπους μετόχους της Ελλάκτωρ ο Χένρι Χόλτερμαν, βασικός μέτοχος της εισηγμένης, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την καταβολή προσωρινού μερίσματος 170 εκατ. ευρώ (0,5 ευρώ/μετοχή) για τη χρήση του 2025.

Το συγκεκριμένο ποσό, μάλιστα, έρχεται να προστεθεί στα ήδη διανεμηθέντα 470 εκατ. ευρώ (μέσω δύο διαδοχικών επιστροφών κεφαλαίων), εκ των οποίων περίπου το ήμισυ έχει καταλήξει στα χέρια του Ελληνο-Ολλανδού επιχειρηματία -από το 2022 έχει λάβει τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα.

Η συγκεκριμένη ρευστότητα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη στρατηγική της αποψίλωσης των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάκτωρ, με τον Χένρι Χόλτερμαν, ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειας της συζύγου του, αξίας 4 δισ. δολαρίων, να έχει προχωρήσει στην πώληση μιας σειράς θυγατρικών: Από τις Άκτωρ Κατασκευές και Άκτωρ Παραχωρήσεις έως την Anemos. Κι από την Ηλέκτωρ και το Smart Park έως τα ακίνητα σε Γούρνες και Καμπά.

Και μπορεί σε λειτουργικό επίπεδο η εισηγμένη να εμφανίζει καθαρή ζημιά -27,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025, αλλά η ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου, παρά τις διαδοχικές πληρωμές προς τους μέτοχους, έχει αφήσει στην… άκρη ένα ποσό άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η αγορά, μάλιστα, προσδοκά ότι ο Χένρι Χόλτερμαν, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε τις επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προτού «μεταπηδήσει» στην Ελλάκτωρ, θα προβεί και σε νέα χρηματική διανομή εντός του 2026.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, εκτός των γενναιόδωρων μερισμάτων, ο Ολλανδός billionaire οφείλει κάποια στιγμή να ανοίξει τα χαρτιά του και για την επόμενη ημέρα της εισηγμένης, καθώς οι μέτοχοι περιμένουν το νέο business plan. Κι αυτό, διότι επί της ουσίας η Ελλάκτωρ έχει πλέον ξεμείνει μόνο με το project της ανάπλασης στη Μαρίνα Αλίμου.

Το trade στην Alpha

Στο μεταξύ, αξίζει να έχουμε υπόψη ότι ο Χένρι Χόλτερμαν, μέσω της Ελλάκτωρ, διαχειρίζεται και πρόσθετες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα κι αμοιβαία κεφάλαια αξίας σχεδόν 52 εκατ. ευρώ.

Μόλις την άνοιξη δε, κατάφερε να εξασφαλίσει μια πολύτιμη ρευστότητα, ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ, από την πώληση του 9,7% της Alpha Bank στην ιταλική UniCredit. Με δεδομένο ότι το κόστος κτήσης δεν υπερέβαινε τα 300 εκατ. ευρώ, προκύπτει ότι το καθαρό όφελος του Ολλανδού από το trade στην ελληνική τράπεζα ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ!

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)