«Ακίνητα» τα χαρτοφυλάκια των 8 ΑΕΕΑΠ

Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων των 8 ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με το τέλος του 2024, ενώ σε ετήσια βάση (εξάμηνο φέτος με εξάμηνο πέρυσι) αυξήθηκε 7,53%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και την επεξεργασία τους από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), στις 30 Ιουνίου 2025 η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα των Prodea Investments, Trastor, Noval Property (όμιλος Viohalco), Trade Estates (όμιλος Fourlis), Premia Properties, BriQ Properties, Orilina Properties και Μπλε Κέδρος, διαμορφώθηκε στα 5,929 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (δηλαδή 31.12.24) έχει αυξηθεί οριακά (0,19%).

Οριακή αύξηση (0,22%) σημείωσε και το συνολικό ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ, στα 6,625 δισ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, έναντι 6,610 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net Asset Value) διαμορφώθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ, με αρκετές ΑΕΕΑΠ να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο με discount έναντι της εσωτερικής τους αξίας.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην αξία του χαρτοφυλακίου της στο εξάμηνο σημείωσε η Premia Properties (7,9%). Ακολούθησαν η Noval (5%), η Trastor (4%) και η Orilina (3,92%). Υποχώρηση παρατηρήθηκε στην αξία του χαρτοφυλακίου της Μπλε Κέδρος (9,44%) ενώ αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν και οι Prodea (1,95%) και Trade Estates (4%).

Να σημειωθεί ότι το 2024, σε σχέση με το 2023, οι επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ είχαν παρουσιάσει εντυπωσιακή αύξηση, 23,15%, από τα 4,805 δις. σε 5,917 δισ. ευρώ.

Μένει να φανεί αν η στασιμότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι κάτι που σηματοδοτεί κόπωση στην εν λόγω αγορά ή είναι συγκυριακό.

Η Prodea, η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες όσο αφορά την αξία του χαρτοφυλακίου της, συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (με έμφαση στις εμπορικές αποθήκες και τον ξενοδοχειακό κλάδο) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων.

Σημαντικό γεγονός για την Prodea κατά το δεύτερο εξάμηνο φέτος αποτέλεσε η υπαναχώρηση του Ομίλου Aktor από τη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Τα 30 ακίνητα, λογιστικής αξίας, 324,671 εκατ. που θα αγόραζε ο προαναφερόμενος Όμιλος έχουν μπει υπό την ομπρέλα της Μιλόρα ΜΑΕ, θυγατρική της ΑΕΕΑΠ, κάτι που διευκολύνει το ενδεχόμενο συμφωνίας με άλλο φορέα.

Στο μέτωπο της Trastor εκκρεμεί η αποφασισθείσα από τα τέλη Μαρτίου αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση από πλευράς μεγέθους βρίσκεται η Noval η οποία αναμένει αυξημένα έσοδα από ενοίκια από τα μέσα του 2026, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πράσινου συγκροτήματος γραφείων που αναπτύσσει στο Μαρούσι, στη θέση του παλιού εργοστασίου της Kodak.

Η Premia η οποία παρουσίασε και τη μεγαλύτερη άνοδο στην αξία του χαρτοφυλακίου της εστιάζει σε τουριστικά ακίνητα και φοιτητικές εστίες, έχοντας φέρει στο μετοχικό της κεφάλαιο νέους μετόχους όπως οι Γ. Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτης κ.α.