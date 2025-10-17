Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά το Πρόσθετο Σκέλος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της για την απόκτηση έως 22.222.222 ιδίων μετοχών με τιμή αγοράς από ελάχιστο 4,5 ευρώ έως μέγιστο 9 ευρώ ανά μετοχή.

Νωρίτερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Αρχικού Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που είχε ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου καθώς και την ταυτόχρονη έναρξη του πρόσθετου σκέλους για την αγορά 22.222.222 μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα αντιστοιχούν στο 1,77726% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα αποκτηθούν με τιμή αγοράς από ελάχιστο 4,5 ευρώ έως μέγιστο 9 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν μέσω του Πρόσθετου Σκέλους θα ακυρωθούν με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους και τη βελτίωση των δεικτών «Κέρδη ανά μετοχή» και «Διανομή ανά μετοχή», ενώ το συνολικό κόστος απόκτησης ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Πρόσθετου Σκέλους δεν θα υπερβεί τα 100.000.000 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά το πρόγραμμα έχει υπολογισθεί να κοστίσει έως και 125 εκατ. ευρώ.

Διάρκεια εκτέλεσης

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι αγορές στο πλαίσιο του Πρόσθετου Σκέλους θα πραγματοποιούνται για διάστημα έως την 14.04.2027, εφόσον οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις παραμένουν σε ισχύ για το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Πρόσθετου Σκέλους, η υλοποίηση θα ανασταλεί πριν από την έγκριση της ανακοινωθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα. Επίσης, η αναστολή θα λάβει χώρα το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης με την οποία θα συγκληθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών για την έγκριση της συγχώνευσης, ενώ σε περίπτωση που οι προσκλήσεις δημοσιευθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η αναστολή θα λάβει χώρα το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την πρώτη εκ των ανωτέρω δημοσιεύσεων.