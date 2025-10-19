Ο τραπεζίτης των deals και της εξωστρέφειας

Μπορεί η είδηση της εξαγοράς της Eurolife Life από την Eurobank να επισκιάστηκε εν μέρει από τον «γάμο» ΟΠΑΠ – Allwyn, αλλά οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στο νέo deal που κατάφερε να κλείσει o Φωκίων Καραβίας, ο οποίος βρίσκεται στο δυναμικό της τράπεζας από το μακρινό 1997, «τρέχοντας» το νευραλγικό πόστο του διευθύνοντος συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας.

Ο έμπειρος manager, ο οποίος έκανε το… αγροτικό του στις αρχές της δεκαετία του ’90 σε JP Morgan και Citi, φαίνεται ότι έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνεχίσει να «μεγαλώνει» το εκτόπισμα της Eurobank, με βασικό εργαλείο τις εξαγορές και τα νέα deals.

Και η πρόσφατη ανάκτηση της Eurolife Life, την οποία είχε αναγκαστεί να πουλήσει πριν μερικά χρόνια στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης των κεφαλαίων και εξυγίανσης του ισολογισμού, συνιστά ακόμη ένα λιθαράκι στο project διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, παρότι χρειάστηκε να βάλει εν μέρει βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεδομένου ότι την είχε πωλήσει στα 324 εκατ. ευρώ και τώρα την αγοράζει στα 813 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση νέων καναλιών κερδοφορίας και η επέκταση εκτός συνόρων συνιστούν ουσιαστικά… μονόδρομο για τον Φωκίωνα Καραβία, προκειμένου να καταστήσει εφικτή τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών -από τη στιγμή που η δυναμική της εγχώριας τραπεζικής αγοράς έχει πεπερασμένα όρια.

Η στρατηγική είναι παρόμοια σ’ όλες τις τελευταίες κινήσεις: Από την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και τη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού Ομίλου στο νησί (μετά τη συγχώνευση με την Eurobank Κύπρου) έως το άνοιγμα νέων γραφείων στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Κι από το private banking – wealth management της θυγατρικής στο Λουξεμβούργου έως την «απόβαση» στον ασφαλιστικό κλάδο, πρωτίστως με την Eurolife στην Ελλάδα και δευτερευόντως με την ERB στην Κύπρο (πρώην CNP Cyprus).

Σήμερα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά της Eurolife, ο Φωκίων Καραβίας διαχειρίζεται ένα ενεργητικό αξίας 102,2 δισ. ευρώ (στοιχεία α’ εξαμήνου 2025), με τη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να «πιάνει» το 52,6% -το υψηλότερο ποσοστό στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Και μην ξεχνάμε την τοποθέτηση μέσω της PostBank (3ο μεγαλύτερο ίδρυμα) στην αγορά της Βουλγαρίας, η οποία σε λίγους μήνες θα γίνει το νεότερο μέλος της Ευρωζώνης -με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού συστήματος της γειτονικής χώρας.

