Septona: Νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ 2024-2027

Στην επόμενη φάση που ξεκίνησε στο τέλος του 2024 και θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027 και προβλέπει νέες επενδύσεις που θα υπερβούν τα 70 εκατ. ευρώ προχωρά η ελληνική εταιρεία Septona, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Το νέο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας αφορά την ενίσχυση των γραμμών παραγωγής και την παραγωγική είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων προσωπικής περιποίησης που απευθύνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόκειται για τη συνέχεια του στρατηγικό της επενδυτικού πλάνου που ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε 2023 ύψους 50 εκατ. ευρώ και είχε ως κύριο στόχο την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής της δραστηριότητας, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Septona το 2024 ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη χρονιά που είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή Βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία προήλθε από την ανάπτυξη συνεργασιών του εμπορικού δικτύου Ελλάδος και αγορών του εξωτερικού και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και από την αποκλιμάκωση και σταθεροποίηση των τιμών των πρώτων υλών. Επίσης η εταιρεία επέκτεινε την προϊοντική της γκάμα με τη στρατηγική είσοδό της στην κατηγορία των βρεφικών πανών με το λανσάρισμα.

Σημείωσε σημαντική ενίσχυση του συνολικού μεριδίου αγοράς, αγγίζοντας το 25,7% μερίδιο σε αξία και στον τομέα των private label συνέχισε την πορεία της στις αγορές του εξωτερικού, διατηρώντας όλες τις υπάρχουσες συνεργασίες για το 2024. H αμιγώς ελληνική εταιρεία μετρά 50 χρόνια παρουσίας στην αγορά και, όπως τονίζει η διοίκησή της, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς προϊόντων ατομικής φροντίδας παγκοσμίως. Απασχολεί περισσότερους από 760 εργαζόμενους στα πέντε εργοστάσιά της στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στο εργοστάσιο στη Βουλγαρία και διαθέτει 4 κέντρα διανομής στην Ευρώπη.

Με βάση τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση 2024 διαμορφώθηκαν σε 119,7 εκατ.ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5,74%, με τα επώνυμα προϊόντα Branded Business να αναπτύσσονται κατά 32% σε σχέση με το 2023. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 53,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 17,25%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων έφτασαν τα 12,6 εκατ.ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,5% από την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 39,3% σε σχέση με το 2023.

Ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 3,15 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 52,17% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Να σημειωθεί ότι η Septona εκταμίευσε ποσό ομολογιών 10 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά μέρος του συνολικού ποσού των 38,7 εκατ. ευρώ στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης που υπεγράφη στις 28 Νοεμβρίου 2024. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο είναι μερικώς χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας συνολικού κόστους 48,4 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων της.

Προτεραιότητες

Για το 2025, οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της Septona περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματός της με εξειδίκευση στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και βαμβακιού. Επίσης στις προτεραιότητες της χρονιάς περιλαμβάνεται η επένδυση στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) με στόχο τον εμπλουτισμό των κατηγοριών προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας, με έμφαση σε δερματολογικά ελεγμένα, φιλικά προς το περιβάλλον και καινοτόμα προϊόντα.

Η Septona εστιάζει στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες για ενίσχυση μεριδίων σε Ευρώπη, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, ξεκινώντας συνεργασίες με όλους τους Ευρωπαίους λιανέμπορους στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αλλά και τεχνολογικές συνεργασίες με εταιρείες βιοτεχνολογίας και υλικών για βιώσιμα, φιλικά στο δέρμα και βιοδιασπώμενα υλικά. Η εταιρεία προχωρά και στο λανσάρισμα νέας προϊοντικής σειράς Septona Dermasoft στην κατηγορία των κρεμοσάπουνων & αφρόλουτρων στην Ελλάδα και στην αγορά του εξωτερικού.