Έλλειψη προβλεψιμότητας πλήττει το real estate

Η έλλειψη σταθερότητας και προβλεψιμότητας συνεχίζει να πιέζει την ελληνική αγορά ακινήτων, ωστόσο, οι προοπτικές για επιμέρους κατηγορίες του real estate παραμένουν αισιόδοξες.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικό συμπέρασμα της συζήτησης στελεχών της κτηματαγοράς στο πλαίσιο του 6ου συνεδρίου θεσμικής διαχείρισης που οργάνωσε χθες η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Ελεκίδη, Managing Director της Bain Capital (επενδυτικό κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με επενδύσεις αξίας 1 δις. ευρώ, σε ακίνητα συμπεριλαμβανομένων αρκετών που συνδέονται με κόκκινα δάνεια) την Ελλάδα χαρακτηρίζει νομική ανακολουθία, όπως αυτή που παρατηρήθηκε στην υπόθεση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Όπως επίσης είπε υπάρχουν περιπτώσεις που για να λάβει κάποιος επενδυτής μια άδεια χρειάζεται ένα ή δύο χρόνια και δεν είναι δυνατόν στο τέλος αυτή να αφαιρείται. «Και σε άλλες χώρες υπάρχουν προβλήματα, αλλά η κατάσταση είναι προβλέψιμη» κατέληξε.

Κατά τον Αριστοτέλη Καρυτινό διευθύνοντα σύμβουλο της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΕ (συντονιστή της συζήτησης) τα θεσμικά προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά. «Είμαστε η μοναδική χώρα που κάνει μελέτες για το πως θα γκρεμίσουμε…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Μαρκάζος, διευθύνων σύμβουλος, της Premia ΑΕΕΑΠ ανέφερε πως με τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές για τις ΑΕΕΑΠ (Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) το πλαίσιο λειτουργίας τους είναι ικανοποιητικό, όμως δεν βελτιώθηκε το φορολογικό καθεστώς που τις διέπει. Σημείωσε σχετικά πως η απόδοση του ακινήτου που εξαγόρασε η Premia στην Ισπανία, χώρα στην οποία η ελληνική εταιρία αναγνωρίζεται ως ΑΕΕΑΠ, είναι υψηλότερη από αυτή στις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτει στην Ελλάδα και αυτό λόγω του φορολογικού καθεστώτος.

Στρατηγική

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services, Ιωάννης Γκάνος, μίλησε για την έλλειψη θεσμικών επενδυτών στη χώρα, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία δεν επενδύουν σε ακίνητα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες και τόνισε πως η ελληνική κτηματαγορά έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, ενώ χρειάζεται να δομήσει και το κατάλληλο ελκυστικό προϊόν. Όπως επίσης είπε ως εταιρία η Alpha Real Estate Services έχει πλάνο για συνολικές επενδύσεις 1 δις. ευρώ, τώρα βρίσκεται κάπου στη μέση, και οι κατηγορίες ακινήτων που την ενδιαφέρουν είναι τα ποιοτικά γραφεία, το retail και τα logistics. Η εν λόγω θυγατρική της Alpha Bank έχει επενδύσει επίσης στην Prodea έχοντας σήμερα περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ.

Στην ίδια λογική η Δέσποινα Χαμηλάκη, Managing Partner Grivalia management, συμφώνησε πως δεν υπάρχει επαρκές επενδυτικό προϊόν. Αναφερόμενη στην Grivalia (θυγατρική της Eurobank) είπε πως διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περί το 1,5 δις. και έχει πλάνο επενδύσεων περί τα 300 εκατ. ευρώ. Σημείωσε πως η προαναφερόμενη τράπεζα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει ΑΕΕΑΠ, αλλά δεν πρόκειται για κάτι που σήμερα εντάσσεται στην άμεση στρατηγική της.

Ο Δημήτρης Παπούλης διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ σημείωσε πως βλέπει θετικά την πορεία της κτηματαγοράς, ενώ αναφέρθηκε και στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext. Σύμφωνα με όσα είπε με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται για το ΧΑΑ οι ΑΕΕΑΠ θα επωφεληθούν γιατί θα τύχουν καλύτερης ανάλυσης η οποία θα τους φέρει νέους επενδυτές.