Miele Hellas: «Βλέπει» τζίρο άνω των 45 εκατ. ευρώ για το 2025

Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, συγκεκριμένα 12,5%, “τρέχουν” στη φετινή χρήση οι πωλήσεις της Miele Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, με αναμενόμενη διαμόρφωση του ετήσιου τζίρου σε επίπεδο άνω των 45 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της ανοδικής πορείας του 2024, χρονιά κατά την οποία ο τζίρος της ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, όπως γνωστοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Miele Cluster Adria Aegean (CAA), Θάνος Κυριαζής, στο περιθώριο των αποψινών εγκαινίων του ανακαινισμένου Miele Experience Center στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας), η εταιρεία εξετάζει την πιθανότητα δημιουργίας δεύτερου σημείου στην πόλη μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ διερευνά επίσης και άλλες περιοχές της Βόρειας ελλάδας.

Επί του παρόντος η εταιρεία διαθέτει τέσσερα καταστήματα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και μερίδια αγοράς – σύμφωνα με τη διοίκησή της – από 20% μέχρι 40% σε διάφορες κατηγορίες λευκών συσκευών, με πιο ισχυρή την παρουσία της στις ηλεκτρικές σκοούπες όπου διατηρεί μερίδιο άνω του 40%.

To ανακαινισμένο Miele Experience Center νέας γενιάς επιδιώκει να παρέχει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τον κόσμο της εταιρείας, σε έναν χώρο 140 τ.μ. με πλήρη γκάμα συσκευών, ειδικά corners για βιωσιμότητα και καινοτομία, καθώς και active κουζίνες για ζωντανές μαγειρικές εμπειρίες.