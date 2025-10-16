20άρης και επιχειρηματίας: Είναι «οκ»; Τι πιστεύει ο Τζεφ Μπέζος

Έχεις μια ιδέα που πιστεύεις ότι θα σε κάνει πλούσιο, και είσαι 20άρης. Μόλις έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ή το παρατάς γιατί βιάζεσαι να γίνεις δισεκατομμυριούχος. Άλλωστε οι επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει νεοφυείς αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, είναι κάμποσοι.

Αλλά ο Τζεφ Μπέζος είναι εδώ για να σε προσγειώσει. Για τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, οι συγκεκριμένες ιστορίες επιτυχίας, είναι «εξαίρεση».

Και συστήνει, πριν το ξεκίνημα μιας επιχείρησης, την απόκτηση «πολύτιμης πρακτικής εμπειρίας».

«Αυξάνει τις πιθανότητες να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη δική σου επιχείρηση όταν θα είστε έτοιμοι να το κάνετε. Έχετε χρόνο μπροστά σας» δήλωσε στην Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας.

«Πάντα συμβουλεύω τους νέους: Πηγαίνετε να εργαστείτε σε μια εταιρεία που εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, όπου μπορείτε να μάθετε θεμελιώδεις γνώσεις, όπως το πώς να προσλαμβάνετε τους κατάλληλους υπαλλήλους, πώς να κάνετε συνεντεύξεις κ.λπ.», δήλωσε ο Μπέζος.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων που ιδρύονται από νεαρά άτομα και χρηματοδοτούνται από επιχειρηματικά κεφάλαια αποτυγχάνουν. Εκείνες που επιτυγχάνουν συνήθως διευθύνονται από μεγαλύτερους σε ηλικία.

Η μέση ηλικία των επιτυχημένων

Το 2021, το TechCrunch ανέλυσε περισσότερους από 150 επιχειρηματίες του προγράμματος Y Combinator, των οποίων οι νεοφυείς επιχειρήσεις έφτασαν να αποτιμώνται σε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η μέση ηλικία τους κατά την ίδρυση αυτών των επιχειρήσεων ήταν λίγο πάνω από 28 ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε γενικές γραμμές, η μέση ηλικία των ιδρυτών «νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη» είναι 45, σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 από ερευνητές του Massachusetts Institute of Technology.

Η επιτυχία μπορεί να αργήσει

Η δημιουργία «μιας μεγάλης και επιδραστικής εταιρείας» μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Οι επίδοξοι ιδρυτές δεν πρέπει να αισθάνονται πίεση να ξεκινήσουν σε νεαρή ηλικία, έγραψε ο συνεργάτης της “Y Combinator” και συνιδρυτής της Twitch, Μάικλ Σάιμπελ, σε ανάρτηση στο blog του το 2017.

«Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να μετακομίσετε σε ένα τεχνολογικό κέντρο (κατά προτίμηση στην περιοχή της Bay Area) και να εργαστείτε για μια τεχνολογική εταιρεία μέχρι να μαζέψετε τα χρήματα που χρειάζεστε, να κάνετε φίλους με τους κατάλληλους εν δυνάμει συνεργάτες και να ανακαλύψετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει», έγραψε ο Σέιμπελ, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα να καθυστερήσετε την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησής σας, προκειμένου να έχετε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Πώς ο Μπέζος «ανακάλυψε» την Amazon

Ο Μπέζος ήταν 30 ετών όταν ίδρυσε την Amazon. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον το 1986 με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και πληροφορικής , εργάστηκε ως προγραμματιστής σε μια νεοσύστατη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, την Fitel, πριν συνεχίσει ως prodact manager, για την Banker’s Trust, που τώρα ανήκει στη Deutsche Bank.

Στην συνέχεια έγινε αντιπρόεδρος σε ένα νεοσύστατο hedge fund, την D.E. Shaw, που εστίαζε στη χρήση προηγμένων μαθηματικών μοντέλων για τον εντοπισμό των τάσεων της αγοράς και «έμαθε πάρα πολλά».

Τόσα, ώστε ο ρόλος της Shaw ήταν καθοριστικός στην απόφασή του να ιδρύσει την Amazon. Δουλειά του ήταν η αναζήτηση ανεκμετάλλευτων ευκαιριών στον πρώιμο -τότε- χώρο του διαδικτύου. Ο Μπέζος «έπεσε πάνω» σε μία στατιστική, που έδειχνε ότι η χρήση του διαδικτύου αυξανόταν με ρυθμό 2.300% ετησίως, γεγονός που πυροδότησε το ενδιαφέρον του για την ίδρυση μιας διαδικτυακής επιχείρησης λιανικής πώλησης.

Η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησε ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ιεραρχίας σε τρεις διαφορετικές εταιρείες του έδωσαν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας με την Amazon από ό,τι αν είχε εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο για να ιδρύσει μια εταιρεία μια δεκαετία νωρίτερα, όπως είπε.

«Πιστεύω ότι τα επιπλέον 10 χρόνια εμπειρίας αύξησαν τις πιθανότητες επιτυχίας της Amazon», δήλωσε ο Μπέζος, προσθέτοντας ότι δεν μετανιώνει για την απόκτηση του πτυχίου του. «Μου άρεσε το πανεπιστήμιο και πιστεύω ότι μου ήταν χρήσιμο».

