Μασούτης: Μειώσεις τιμών έως -15%, σε συγκεκριμένους κωδικούς – Ποιούς κωδικούς αφορούν

Σε στοχευμένες μειώσεις τιμών έως -15%, σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, προχωρούν τα σούπερ μάρκετ «Μασούτης», συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Από τους κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία:

– 60% αφορά τρόφιμα όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, προϊόντα κατάψυξης, καφές, δημητριακά, ζυμαρικά, ρύζια/όσπρια, χυμοί/αναψυκτικά

– 40% αφορά μη τρόφιμα όπως προϊόντα για κατοικίδια, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

Οι μειώσεις εξειδικεύονται ανά κατηγορία προϊόντων και συμπεριλαμβάνουν περισσότερους από 100 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Mr Grand και Μασούτης Από τον Τόπο μας.

Ευδιάκριτη σήμανση

Σε πολλές περιπτώσεις, οι νέες μειώσεις έρχονται προσθετικά (on top) στο ήδη υπάρχον προωθητικό πλάνο της εταιρείας.,

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εφαρμογή των μειώσεων στα καταστήματα συνοδεύεται από σαφή, ευδιάκριτη σήμανση στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν εύκολα τα προϊόντα με μειωμένες τιμές και να είναι πλήρως ενημερωμένοι.