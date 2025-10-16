«Piraeus Career Pathways 2025» στο ΣΕΦ στις 22 Οκτωβρίου

Ο νέος θεσμός για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμο κόμβο διασύνδεσης φοιτητών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, συνδέοντας τη γνώση με την αγορά, τον τουρισμό με την εκπαίδευση και το εμπόριο με την καινοτομία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, φοιτητές, μαθητές και νέοι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν κορυφαίες εταιρείες και φορείς από διαφορετικούς κλάδους, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους και να συζητήσουν με στελέχη επιχειρήσεων για ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης.

Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί από διαφορετικούς κλάδους θα συμμετάσχουν στο «Piraeus Career Pathways 2025», καθώς και κορυφαία πανεπιστήμια και θεσμικοί φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ΕΟΤ και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές διαδρομές και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες του αύριο.

Παράλληλα, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν δύο θεματικά πάνελ διαλόγου για τη σύνδεση εκπαίδευσης, καινοτομίας και τοπικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο και με θεσμική εκπροσώπηση της Πολιτείας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε έναν σημαντικό θεσμό για τη διασύνδεση επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και τουρισμού, χαράσσοντας μία κοινή για όλους ρότα ανάπτυξης, φέρνοντας τους νέους, τα πανεπιστήμια και την τοπική αυτοδιοίκηση πιο κοντά στην αγορά και τις ανάγκες της.

Στόχος μας είναι να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μείνει το ταλέντο στην πόλη μας, και κυρίως, για να βρει δημιουργική έκφραση μέσα στις επιχειρήσεις μας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πιστεύει στη συνεργασία και στη δύναμη του εμπορίου να ενώσει όλους τους τομείς ανάπτυξης του Πειραιά».

Το «Piraeus Career Pathways 2025» φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας και ένα πεδίο διαλόγου όλων των φορέων και των πολιτών για το μέλλον της πόλης. Ένα σημείο συνάντησης μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και τοπικής κοινωνίας, που αποτυπώνει το αναπτυξιακό όραμα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για μία πόλη ανοιχτή στη γνώση, στη συνεργασία και στις ευκαιρίες.