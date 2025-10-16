Moody’s: Αναβαθμίζει σε Baa1 την Alpha Bank

Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων της Alpha Bank σε Baa1 από Baa2 προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση της φερεγγυότητας της τράπεζας, αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου στο ενεργητικό της και της σταδιακά ενισχυόμενης κερδοφορίας.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Alpha Bank βελτιώνεται, με το NPE να μειώνεται στο 3,5% τον Ιούνιο του 2025, από 4,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Όπως σημειώνει η Moody’s, η Alpha Bank πλησιάζει τις άλλες ελληνικές τράπεζες.

Την ίδια στιγμή, το προφίλ κερδοφορίας βελτιώνεται (τα normalised κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025), η τράπεζα εμφανίζει μέτρια βάση κόστους (ο δείκτης κόστους προς τα έσοδα ανέρχεται περίπου στο 38%) και η Moody’s προβλέπει μια διατηρήσιμη αύξηση των κερδών στο μέλλον παρά τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Επίσης, αναμένεται σταδιακή αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων της τράπεζας, ως αποτέλεσμα της εμπορικής συνεργασίας με την UniCredit στις δραστηριότητες «asset management» και «bancassurance».