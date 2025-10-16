Ideal Holdings: Πώς κινείται η ΙΤ αγορά σε Ευρώπη και Ελλάδα και ποιο είναι το αποτύπωμα του τομέα πληροφορικής

Μερίδιο από την πίτα των 3,1 δις. ευρώ της ελληνικής αγοράς πληροφορικής που αφορά την Υιοθέτηση Προηγμένων Τεχνολογιών ΙΤ Λύσεων και Υπηρεσιών, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα, την κανονιστική συμμόρφωση, υπηρεσίες εμπιστοσύνης, αλλά και τις ΙΤ αμυντικές επενδύσεις, διεκδικεί ο τομέας πληροφορικής της Ideal Holdings με χρονικό ορίζοντα το 2028, παράλληλα με την ενίσχυση της παρουσίας του σε έργα τεχνολογίας του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη έμφαση ο τομέας ΙΤ της IDH δίνει στην κυβερνοασφάλεια και στην αξιοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης που παρατηρείται στο χώρο της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών και δεδομένων, της κρυπτογράφησης και της εμπιστοσύνης.

Παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση των ρυθμιστικών εξελίξεων (NIS2, DORA, GDPR) και της αυξανόμενης ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη ζήτηση σε έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο η Ideal Holdings σχεδιάζει την περαιτέρω ενίσχυση του ΙΤ σχήματος που έχει συγκροτήσει, εξετάζοντας την εξαγορά μικρότερης εταιρείας στον κλάδο, με εστίαση την κυβερνοασφάλεια.

Αναδιάρθρωση ΙΤ κλάδου

Στο Α’ εξάμηνο 2025 η Ideal Holdings προχώρησε στην αναδιάρθρωση του ΙΤ κλάδου της με ναυαρχίδα την Byte Computers.

Το σχήμα απαρτίζεται από τρεις ακόμη εταιρείες και συγκεκριμένα τις Adacom, Ideal Software Solutions, BlueStream Solutions και τις θυγατρικές τους. Η πρώτη φάση της νέας οργανωτικής δομής ολοκληρώθηκε, έπεται όμως και συνέχεια, με στόχο τη λειτουργική ενοποίηση, την αξιοποίηση συνεργειών και την ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις κατάλληλες ευκαιρίες για την υλοποίηση του οράματος της διοίκησης του ομίλου που συνοψίζεται στη διατύπωση “απελευθερώνοντας τη δύναμη των επενδύσεων. Η στρατηγική ανάπτυξης έως το 2028».

Στο διάστημα αυτό ο ΙΤ τομέας της Ideal Holdings υλοποίησε σημαντικά έργα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα προχώρησε σε νέες συμβάσεις ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αύξησης του κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις, των αυστηρών απαιτήσεων συμμόρφωσης με ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, όπως οι οδηγίες NIS2 και DORA, και των εξελίξεων στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην αυξανόμενη χρήση και επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημειώνεται, ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε 78 εκατ. ευρώ, αυξημένο έναντι του ανεκτέλεστου υπολοίπου της αντίστοιχης περσινής περιόδου, προσδίδοντας ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ροές. Σύμφωνα με τη διοίκηση τα έσοδα του τομέα πληροφορικής για το 2025 εκτιμώνται στα 110 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 15 εκατ. ευρώ και για το 2028 εκτιμώνται να ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο τομέας τεχνολογίας της IDEAL παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με προβλεπόμενη αύξηση κατά 36% στα έσοδα και 47% στα συγκρίσιμα EBITDA και έως το 2028, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τη διαφοροποίηση και το σημαντικό αποτύπωμα των εταιριών του στον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιριών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και διεθνώς

Εκτίμηση πορείας αγοράς – Οικονομικό αποτύπωμα του ΙΤ τομέα της Ideal Holdings

Αναλύοντας τη δυναμική του κλάδου πληροφορικής της Ideal Holdings ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Δ.Σ., τόνισε κατά την πρόσφατη ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, την αξία του μεγέθους των εταιρειών πληροφορικής που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του ομίλου καθώς και τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που επιτυγχάνουν σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά.

Οι IT εταιρείες του ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης, των υπηρεσιών cloud, καθώς και της ανάπτυξης λογισμικού Customer Communication Management.

Με βάση τα στοιχεία της Ideal Holdings, η αγορά «υπηρεσιών εμπιστοσύνης» (trust services market) στην Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί αυξητικά κατά 10% στο διάστημα 2024-2029 με στόχο να φτάσει από τα 1,1 δις. ευρώ στα 1,8 δις, ευρώ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη αγορά αντιπροσωπεύει ένα μικρό μερίδιο της τάξης των μερικών εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό +14% από το 2024 έως το 2029, με στόχο να φτάσει τα 9 εκατ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος τομέας της Ideal Holdings κινήθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης που στο διάστημα 2022-2024 διαμορφώθηκε στο +22%, φτάνοντας τα 8,4 εκατ. ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην υλοποίηση έργων στο εξωτερικό και στόχος είναι να συνεχίσει να εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας επίσης η Ideal Holdings κατέγραψε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά της τάξης του +17% (2022-2024) φτάνοντας τα 23,5 εκατ. ευρώ που αναμένεται να διατηρηθεί και να αυξηθεί μακροπρόθεσμα, έναντι εκτίμησης για +15% στην Ευρώπη (2024-2028) με στόχο να φτάσει τα 90 δισ. ευρώ και +18% στην Ελλάδα (2024-2028) με στόχο να φτάσει τα 508 εκατ. ευρώ.

Στην αγορά των ΙΤ services ο τομέας της Ιdeal Holdings κινήθηκε ανοδικά +33% (2022-2024), φτάνοντας τα 24,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά στην Ελλάδα η συγκεκριμένη αγορά προβλέπεται να κινηθεί στο +9% (2024-2029) με εκτίμηση τα 1,7 δις. ευρώ.

Στην αγορά των ΙΤ Solutions η Ιdeal Holdings σημείωσε άνοδο +31% (2022-2024) φτάνοντας τα 60,1 εκατ. ευρώ, με ανοδική μακροπρόθεσμη τάση, ενώ η ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο +8% (2024-2028) και εκτιμώμενη επίδοση τα 1,2 δις. ευρώ.

Συνολική Εξέλιξη Ελληνικής ΙΤ Αγοράς ( Αφορά την πρόβλεψη για το Total Addressable Market το 2028 της αγοράς της πληροφορικής που δραστηριοποιείται το IT της IDH)

ΠΗΓΗ: Ideal Holdings, 2025