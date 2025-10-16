Δημήτρης Κουτσόπουλος: Μετατρέποντας τη γνώση σε δύναμη αλλαγής

Οι συμβουλευτικές εταιρείες είναι για πολλούς επαγγελµατίες το πρώτο βήµα µετά την απόκτηση ενός καλού πτυχίου. Ακόµη και πρωτοκλασάτοι επιχειρηµατίες, που ήταν προορισµένοι να αναλάβουν και τελικά ανέλαβαν οικογενειακές επιχειρήσεις, έκριναν σκόπιµο να περάσουν πρώτα από µια -πολυεθνική ως επί το πλείστον- συµβουλευτική εταιρεία, θεωρώντας τες ως το αµέσως επόµενο καλό «σχολείο» έπειτα από τις σπουδές.

Έτσι είναι. Έχοντας γραφεία ανά τον κόσµο, µετρώντας δεκαετίες παρουσίας στην αγορά, στελεχωµένες µε έναν… στρατό ικανότατων κοσµοπολιτών εργαζοµένων, οι συµβουλευτικές είναι µια εξαιρετική επιλογή για συµπυκνωµένη γνώση και ιδεώδες εργασιακό περιβάλλον.

Βέβαια, οι συµβουλευτικές είναι και οι ίδιες… επιχειρήσεις, που έχουν τη δική τους δοµή και λειτουργία, τη δική τους διοίκηση και τον δικό τους ηγέτη. Και αν απαιτούνται προσόντα -και µάλιστα πολλά- για να προσφέρεις συµβουλές σε τρίτους, αλήθεια πόσο πολλά θα πρέπει να γνωρίζει και να διευθετεί καθηµερινά ο επικεφαλής µιας τέτοιας εταιρείας;

Η πορεία του

Ο ∆ηµήτρης Κουτσόπουλος προΐσταται της Deloitte Ελλάδος, που ανήκει σε ένα από τα κορυφαία και µεγαλύτερα επιχειρηµατικά δίκτυα συµβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσµίως, και µάλλον δεν γνωρίζει τι πάει να πει… ρουτίνα.

«Ασκώ τα καθήκοντα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Deloitte Ελλάδος. Βρίσκοµαι στην Deloitte καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής µου σταδιοδροµίας, από το 1998». Με αυτά τα λόγια ξεκινά το προσωπικό προφίλ που έχει αναρτήσει ο ∆ηµήτρης Κουτσόπουλος στη σελίδα του στο LinkedIn. Εκτός από CEO -και equity partner- της Deloitte Ελλάδος από το 2015, είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte Κεντρικής Μεσογείου.

Έλαβε πτυχίο Οικονοµικών από το Πανεπιστήµιο του Cardiff και κατέχει δύο µεταπτυχιακούς τίτλους: International Business & Management και International Finance, αµφότεροι από το Πανεπιστήµιο του Westminster του Λονδίνου. Είναι ορκωτός λογιστής, µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και µέλος του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA)· ακόµη, είναι µέλος της Εποπτικής Επιτροπής των Ελλήνων Εγγεγραµµένων Ελεγκτών και ιδρυτικό µέλος του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Στην οικογένεια της Deloitte, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975, εντάχθηκε ως ελεγκτής τον Σεπτέµβριο του 1998. Συνέχισε στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, στο οποίο έγινε partner το 2006. Από τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου έχει συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, τόσο σε εύρος όσο και σε αριθµό, στην επέκταση της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στον τεχνολογικό της µετασχηµατισµό. Υπό την ηγεσία του, η Deloitte Ελλάδος έχει φτάσει σε αριθµό προσωπικού 3.000 ατόµων, έχοντας τετραπλασιάσει το εργατικό της δυναµικό σε µόλις 6 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια της θητείας του έχει διαχειριστεί ένα σηµαντικό πελατολόγιο, στο οποίο εµπεριέχονται µεγάλα ονόµατα από τον κόσµο του επιχειρείν, τα τραπεζικά ιδρύµατα και τις εισηγµένες εταιρείες, συµβάλλοντας στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσµάτων.

Αντιλαµβανόµενος τον ρόλο του στο ευρύτερο επιχειρηµατικό σκηνικό και, βεβαίως, την αξία της εκπαίδευσης, εργάζεται συστηµατικά και σταθερά για τη σύνδεση της Deloitte µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα της χώρας, και την προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών. Προς την κατεύθυνση αυτήν κινήθηκε η δηµιουργία του Deloitte Competence Center το 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και καινοτοµίας, το οποίο σήµερα αριθµεί περισσότερους από 1.300 εργαζοµένους στα γραφεία της εταιρείας σε όλη τη χώρα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα).

Αντίστοιχη φιλοσοφία διέπει και το Innovation Ηub «Brainzone», που λειτουργεί στα γραφεία της Deloitte στην Πάτρα· αποτελεί ένα «οικοσύστηµα» καινοτοµίας, παρέχοντας στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις, συνήθως δηµιουργήµατα αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών της πόλης, προκειµένου αυτές οι νεοπαγείς εταιρείες να αναπτυχθούν και να ενταχθούν µε όσο το δυνατόν καλύτερους όρους στην τοπική ή στην ευρύτερη αγορά. Στην ίδια προοπτική, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ανακοίνωσε πέρυσι τη συνεργασία της Deloitte Ελλάδος µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για την έναρξη του πρώτου στην Ελλάδα µεταπτυχιακού προγράµµατος, αναγνωρισµένου από το κράτος, µε τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Συστηµάτων Λογισµικού», το οποίο χρηµατοδοτεί η εταιρεία.

Λίγο καιρό πριν από την κυκλοφορία της παρούσας έκδοσης, η Deloitte υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την περίοδο 2025 έως 2028, µια σύµπραξη που απηχεί τον κοινό προσανατολισµό τους ως προς την καινοτοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Μάλιστα, από τη στιγµή που η Deloitte καλεί τους πελάτες της να υιοθετήσουν προηγµένες τεχνολογικές λύσεις και να µεταβούν στην ψηφιακή εποχή, την εποχή της τεχνητής νοηµοσύνης, ετούτη η σύζευξη µε το µεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυµα της χώρας δεν µπορεί παρά να φαντάζει ιδεώδης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο ∆ηµήτρης Κουτσόπουλος δήλωσε: «Σε µια εποχή που η τεχνολογία και η βιωσιµότητα επανακαθορίζουν το µέλλον, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας είναι πιο κρίσιµη από ποτέ. Φέτος, µε αφορµή τη συµπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της Deloitte στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουµε τη διαχρονική µας δέσµευση να µετατρέπουµε τη γνώση σε κινητήριο δύναµη – έναν µοχλό θετικού αντικτύπου για την κοινωνία, την οικονοµία και τις επόµενες γενιές».

To όραμά του

«Φέτος, η Deloitte γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Στο ορόσημο αυτό, δεν κοιτάμε μόνο την ιστορία και το αποτύπωμά μας έως τώρα, αλλά προχωράμε μπροστά, με ανανεωμένο όραμα για τα επόμενα 50 χρόνια.

Φιλοδοξούμε να παραμείνουμε ο αξιόπιστος συνεργάτης επιλογής για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, προσφέροντας λύσεις που ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία, βιωσιμότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της χώρας, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε οικοσυστήματα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων είναι τα μέσα μας. Η τεχνογνωσία, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία είναι ο τρόπος μας.

Το όραμά μας είναι να συνεχίζουμε να μετατρέπουμε τη γνώση σε τεχνογνωσία για οργανισμούς και επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Έτσι δημιουργούμε θετικό αποτύπωμα για την οικονομία και την κοινωνία: γιατί, όπως λέμε, “Knowledge makes impact” – και αυτό είναι το μέλλον που χτίζουμε».