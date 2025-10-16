Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας: Εξαγόρασε την αλυσίδα «Βασ. Παπαγεωργίου Α.Ε. Super Market» στα Ιωάννινα

Την εξαγορά της αλυσίδας «Βασ. Παπαγεωργίου Α.Ε. Super Market» η οποία διαθέτει 6 καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων, ανακοίνωσε η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης, με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθώσει στην Πέντε Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας «από την ίδρυσή της επενδύει αργά, σταθερά και πάντα με αυτοχρηματοδότηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της».

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας, να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο, τοποθετημένο σε καίρια σημεία της πόλης με σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική της αλυσίδας για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα καταστήματα «Βασ. Παπαγεωργίου Α.Ε. Super Market», ενώ οι εργαζόμενοι της τελευταίας θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί συνεργάτες στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.