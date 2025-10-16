Η ΖΙΤΑΚΑΤ προκρίνεται για το έργο άρδευσης στο Φράγμα Μεσσηνίας

Η εταιρία με πτυχίο 6ης τάξεως, ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, συμφερόντων της οικογένειας Ζαφειρόπουλου, αναλαμβάνει, εκτός απρόοπτου, το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας», αρχικού προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ.

Διαδικασία

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που καλύπτει την περιοχή των Φιλιατρών, Εξοχικού και Χαλαζονίου του Δήμου Τριφυλίας. Η διάρκεια υλοποίησης του έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν με προσφορές 13 εταιρίες, κυρίως 6ης τάξεως, όπως μεταξύ άλλων οι, ΕΚΤΕΡ, Μεσόγειος, Δομική Κρήτης, ΙΝΤΕΡΚΑΤ – Αφοί Παπαϊωάννου, Θεμέλη, Thalis και Εργοδυναμική, αλλά και ο Όμιλος Aktor δίνοντας οι περισσότερες σημαντικές εκπτώσεις.

Η ΖΙΤΑΚΑΤ προσέφερε τη μεγαλύτερη, 27,56%, επικρατώντας της Δομικής Κρήτης (25,35%) και της Θεμέλη (24,36%). Οι υπόλοιπες προσφορές κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα — από 15,5% (Μεσόγειος) έως 14,7% (Aktor), ενώ οι ΙΝΤΕΡΚΑΤ και ΕΚΤΕΡ κατέθεσαν τις μικρότερες εκπτώσεις, 8,26% και 5,6% αντίστοιχα.

Μάλιστα, η επιτροπή του διαγωνισμού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις, καθώς η προσφορά της ΖΙΤΑΚΑΤ χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστα χαμηλή (είχε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν). Οι εξηγήσεις της κρίθηκαν επαρκείς και ρεαλιστικές, οδηγώντας στην ανακήρυξή της ως προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Βάσει της σχετικής μελέτης τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα εξυπηρετούν την περιοχή θα υδροδοτούνται από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Φιλιατρινού και από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα. Επίσης, τα έργα του φράγματος θα συμπληρωθούν από τη νέα οδό αποκατάστασης της κυκλοφορίας Φιλιατρά – Χριστιανούπολη, με δεδομένο ότι η υφιστάμενη οδός θα κατακλυστεί από τον ταμιευτήρα. Πρόκειται για ένα έργο υψηλής σημασίας, κυρίως για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, καθώς η έκταση που θα καλύψουν τα αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 31.560 στρέμματα.