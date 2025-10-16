MAPEI Hellas: Στα σκαριά νέα παραγωγική μονάδα 20 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα με μια νέα μονάδα παραγωγής δομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη εξετάζει η εταιρεία MAPEI Hellas με το συνολικό κόστος της επένδυσης να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση για την διεύρυνση της γραμμής παραγωγής στην ελληνική επικράτεια, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas, μιλώντας εχθές σε σχετική ειδική εταιρική εκδήλωση, προκύπτει σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης εντός και εκτός συνόρων με τις προοπτικές να καταγράφονται στην περιοχή των Βαλκανίων.

Προοπτική νέας μονάδας

Υπό αυτό το πρίσμα, η προοπτική μιας νέας μονάδας στην Βόρεια Ελλάδα συγκαταλέγεται στα άμεσα σχέδια του Ομίλου με την διαδικασία, επί του παρόντος, όπως επισημαίνεται σχετικά, να βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης οικοπέδου με σκοπό εντός του 2026 να ξεκινήσει η κατασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η MAPEI Hellas ξεχωρίζει στην συνολικότερη δραστηριότητα του Ιταλικού Ομίλου, καταγράφοντας πέρυσι συνολικό τζίρο περί τα 40 εκατ. ευρώ, πράγμα που προσδοκά να υπερβεί φέτος, φτάνοντας τα 50 εκατ. ευρώ, όπως εκτιμάται σχετικά. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η κερδοφορία της εταιρείας με συνολικά κέρδη το 2024 στα 2,1 εκατ. ευρώ, πράγμα που αναμένεται φέτος σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τζίρου κατά περίπου 30% από χρόνο σε χρόνο.

«Η ζήτηση μας αναγκάζει να προχωράμε σε νέες επενδύσεις ώστε να αυξάνουμε συνεχώς την παραγωγή και να δημιουργούμε νέα καινοτόμα προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης για να συμπληρώσει ότι η παραγωγή προϊόντων αναμένεται να φτάσει τους 100.000 τόνους φέτος για να αυξηθεί περαιτέρω το 2026, ξεπερνώντας τους 120.000 τόνους.

Σε συντονισμό με την μητρική εταιρεία στην Ιταλία, όπως τόνισε ο κ. Παπαγιαννάκης, η εταιρεία μετράει διαρκώς πρόσθετες παραγωγικές δραστηριότητες στο χαρτοφυλάκιό της που μεταφέρονται από την μητρική εταιρεία στη γειτονική χώρα, επιβεβαιώνοντας τόσο την αυξημένη ποιότητα της εγχώριας γραμμής παραγωγής όσο και την ικανότητα του ελληνικού ομίλου να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά ένα ευρύ δίκτυο αγορών με τις εξαγωγές να φτάνουν το 30% σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε B2B πωλήσεις, μετρώντας εξαγωγές σε 3 ηπείρους και 7 χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής, όπως Κύπρος, Ισραήλ, Λίβανος, Μάλτα, Αλβανία, Λιβύη και Μαρόκο. Επιπρόσθετα, ενδεικτικό της βαρύτητας που διαδραματίζει το ελληνικό «οικοσύστημα» στη συνολικότερη λειτουργία του ιταλικού Ομίλου με παγκόσμιο μάλιστα βεληνεκές αφορά την λειτουργία ενός των συνολικά 33 εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης της MAPEI στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της MAPEI Hellas στη Ριτσώνα.

Το εν λόγω εργαστήριο, όπως τόνισε ο κ. Παπαγιαννάκης, υποστηρίζει την συνολικότερη γραμμή παραγωγής της εταιρείας προσφέροντας το απαραίτητο know-how για την δημιουργία και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που απαντούν σε όλες τις ανάγκες της αγοράς ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες.

Προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει σταθερά στο προσανατολισμό της εταιρείας, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην λειτουργία των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής όσο και κατά τον σχεδιασμό των «επόμενων κινήσεων» είτε αυτές αφορούν την επέκταση με νέες μονάδες, όπως προαναφέρθηκε, είτε την δημιουργία νέων προϊόντων.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το εργοστάσιο παραγωγής στη Ριτσώνα λειτουργεί με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διαθέτοντας συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών CO2, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Η νέα επένδυση της εταιρείας σε κέντρο logistics στη Θεσσαλονίκη έχει επιτρέψει την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας που με την σειρά της έχει συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων και των εκπομπών, ενώ την ίδια στιγμή, η εταιρεία μετράει βήματα στο «πρασίνισμα» του ενεργειακού της προφίλ με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες των εγκαταστάσεών της, καθιστώντας το εργοστάσιο σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο.

Το εν δυνάμει «πράσινο» προφίλ της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω με την αξιοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων που φτάνουν σήμερα να αντιπροσωπεύουν το 30% του εταιρικού στόλου. Τέλος, η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας αποτυπώνεται στα νούμερα του προσωπικού με εταιρεία να φτάνει τους 135 εργαζόμενους στο τέλος του 2025 από 71 εργαζόμενους το 2021.