Olympia Electronics: Νέο Επενδυτικό Σχέδιο 3,2 εκατ. ευρώ για επέκταση παραγωγικών δυνατοτήτων

Την υλοποίηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου ύψους 3,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε απόψε η βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας Olympia Electronics A.E.

Το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία συμμετείχαν οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος, η εταιρεία θα προχωρήσει στην επέκταση των εγκαταστάσεών της κατά 2.000 τ.μ., δημιουργώντας μια νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα που θα περιλαμβάνει:

-Νέες γραμμές παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, σχεδιασμένες να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

-Ρομποτικά μηχανολογικά συστήματα παραγωγής και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν την αποδοτικότητα και την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας.

-Προηγμένο λογισμικό με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου ποιότητας, της καινοτομίας και της διαχείρισης της παραγωγής.

Η ολοκλήρωση της νέας παραγωγικής μονάδας αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Με τη συγκεκριμένη επένδυση οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες της εταιρείας δηλώνουν ότι συνεχίζουν με την ίδια δέσμευση και όραμα να καθοδηγούν την επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας αιχμής, να ενισχύουν την παρουσία της στις διεθνείς αγορές και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.