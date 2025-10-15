Η Intracom Telecom Φέρνει Νέα Εποχή στην Αστική Ευρυζωνικότητα

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής ασύρματων συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε την επέκταση της προηγμένης σειράς προϊόντων σταθερής ασύρματης πρόσβασης WiBAS™ G5, παρουσιάζοντας το WiBAS™ G5 MDUConnect, ένα καινοτόμο σύστημα που επαναπροσδιορίζει την ευρυζωνική συνδεσιμότητα σε πολυκατοικίες και αστικά συγκροτήματα.

Το WiBAS™ G5 MDUConnect δίνει λύση σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του κλάδου: την αναβάθμιση της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας σε κτίρια πολλαπλών κατοικιών χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση της υπάρχουσας καλωδίωσης. Επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους παρόχους ασύρματου ίντερνετ (WISPs) έναν ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, αντίστοιχες της οπτικής ίνας, σε διαμερίσματα, χωρίς να διαταράσσεται η καθημερινότητα των ενοίκων.

Το WiBAS™ G5 MDUConnect συνδυάζει τεχνολογία σταθερής ασύρματης πρόσβασης σε χιλιοστομετρικές συχνότητες (mmWave FWA) με ενδοκτιριακή διανομή τεχνολογίας G.hn, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα ομοαξονικά ή τηλεφωνικά καλώδια. Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει τον σταθμό βάσης WiBAS™ G5, που λειτουργεί στο αδειοδοτημένο φάσμα των 24–39 GHz και προσφέρει χωρητικότητα έως και 5,6 Gbps ανά τομέα υποστηρίζοντας έως 120 τερματικά, καθώς και τερματικούς σταθμούς WiBAS™ G5 GigaConnect+, εγκατεστημένους στις ταράτσες των κτιρίων. Τα τερματικά προσφέρουν ταχύτητες έως 2,4 Gbps, με δυνατότητα αναβάθμισης έως 4,8 Gbps, ενώ μέσω του G.hn συγκεντρωτή η συνδεσιμότητα επεκτείνεται εντός του κτιρίου με ταχύτητες έως 1,7 Gbps ανά διαμέρισμα ή γραφείο.

Το ενιαίο σύστημα WiBAS™ G5 MDUConnect μπορεί να τροφοδοτηθεί και με αντίστροφη παροχή ισχύος, όπου απαιτείται, ενώ η πλατφόρμα uni|MS™ της Intracom Telecom προσφέρει κεντρική διαχείριση του δικτύου, αυτοματισμούς για σχεδιασμό, ενεργοποίηση και συντήρηση, προληπτική διαχείριση και βελτιστοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και έλεγχο SLA και ποιότητας υπηρεσίας (QoS) από άκρη σε άκρη.

Ο κ. Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, δήλωσε: «Με το WiBAS™ G5 MDUConnect δίνουμε στους παρόχους τη δυνατότητα να φτάσουν στους συνδρομητές τους που διαμένουν σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων γρηγορότερα, ευκολότερα και οικονομικότερα από ό,τι με τις παραδοσιακές λύσεις οπτικών ινών. Το σύστημά μας αξιοποιεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το διαθέσιμο φάσμα, προσφέροντας παράλληλα μια γρήγορη και αξιόπιστη ευρυζωνική εμπειρία gigabit σε κατοίκους αστικών περιοχών που έως σήμερα δεν διέθεταν ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.», τόνισε. «Χάρη στην αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας το WiBAS™ G5 μπορεί πλέον να επεκτείνεται εύκολα σε κτίρια MDU, αξιοποιώντας την υπάρχουσα ενδοκτιριακή καλωδίωση» πρόσθεσε.

Οι επισκέπτες της WISPAPALOOZA 2025 στο Λας Βέγκας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη σειρά προϊόντων WiBAS™ G5 καθώς και τις τελευταίες καινοτομίες της Intracom Telecom στον τομέα της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, στο περίπτερο της εταιρείας ν. 441.