Δούρος: Η διετής «εξορία», η χείρα βοηθείας από τους «masters» των turn-around-stories και τα μεγάλα ερωτηματικά

Μπορεί από τον Απρίλιο του 2023 να βλέπει τις μετοχές της εταιρείας του να βρίσκονται στην «εξορία» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (δηλαδή σε αναστολή διαπραγμάτευσης), αλλά ο Θεόδωρος Δούρος, επικεφαλής και βασικός μέτοχος της «Dur», δείχνει να έχει καλές πιθανότητες για ένα απρόσμενο comeback.

Σημείο καμπής για τον επιχειρηματία από την Πάτρα, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του ρουχισμού και της ανδρικής μόδας, αποτελεί η σύμπραξη με την οικογένεια Μπάκου, η οποία είναι γνωστή στην εγχώρια κεφαλαιαγορά από τα turn-around-stories των Aktor Group και Credia Bank.

Η πρόσφατη συμφωνία Δούρου – Μπάκου, η οποία υπεγράφη μόλις τον Σεπτέμβριο και η οποία αφορά την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, δίνει σημαντικές ανάσες στον πατρινό manager, ο οποίος εδώ και σειρά ετών τελεί υπό τη δαμόκλεια σπάθη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες και δημόσιο (7,5 εκατ. ευρώ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων), πληρώνοντας το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης, της κατακόρυφης βουτιάς των καταναλωτικών δαπανών αλλά και των μεγάλων «ανοιγμάτων».

Σήμερα, ο Θεόδωρος Δούρος, ο οποίος είναι ο φυσικός συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης (ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 από τον πατέρα του), φιλοδοξεί μέσω της χρηματοδοτικής ένεσης των Μπάκων αφενός να τακτοποιήσει οριστικά το ζήτημα των συσσωρευμένων χρεών, αφετέρου να κλείσει τη «μαύρη τρύπα» των ιδίων κεφαλαίων (-4,8 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο).

Προς αυτήν την κατεύθυνση, μάλιστα, η αγορά θεωρεί ως δεδομένο ότι θα χρειαστεί να «θυσιαστούν» ορισμένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εισηγμένης, της οποίας η τρέχουσα αποτίμηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ (η μικρότερη εισηγμένη στο ταμπλό).

Όσο αφορά την επόμενη ημέρα, η ρευστότητα από την πλευρά των Μπάκων, αναμφίβολα, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για ένα restart στη βασική δραστηριότητα, με παράλληλο άνοιγμα στον χώρο των ακινήτων, τον οποίο οι νέοι επενδυτές γνωρίζουν αρκετά καλά.

Βέβαια, οι ενστάσεις και οι αμφιβολίες εξακολουθούν να αιωρούνται πάνω από την προσπάθεια του Θεόδωρου Δούρου για ανάκαμψη. Είναι αρκετή η «ένεση» των 2,1 εκατ. ευρώ; Σε ποιο βάθος θα φθάσει το «κούρεμα» στα τραπεζικά δάνεια; Τι ποσοστό μετοχών θα απομείνει στον βασικό μέτοχο μετά την μετατροπή των ομολογιών σε νέες μετοχές;

Ερωτήματα, των οποίων οι απαντήσεις θα δοθούν προϊόντος του χρόνου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)