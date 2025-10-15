Στα 47,1 δισ. ευρώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια θεσμικών

Με υψηλές ταχύτητες τρέχει η ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών, αφού το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα 47,1 δισ. ευρώ.

Αυξημένο κατά 5,43% ήταν το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ενισχυμένο κατά 19,93% από το τέλος του 2024. Αυτά προκύπτουν από τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Όσον αφορά τη σύνθεση της αγοράς, τα υπό διαχείριση κεφάλαια βρίσκονται κατά πλειοψηφία και μάλιστα σε ποσοστό 59,5 % στους ΟΣΕΚΑ (Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), ένα 26,3% αφορά τον κλάδο του Asset Management, ένα 12,6% διαχειρίζονται οι ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία), ενώ μόλις το 1,6% των κεφαλαίων είναι στους ΟΕΕ (Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων).

Η εικόνα των ΟΣΕΚΑ

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται και το τρίτο τρίμηνο του έτους, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) παρουσίασε σημαντική ενίσχυση του ενεργητικού της. Ειδικότερα, κατέγραψε αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 6,6% από το προηγούμενο τρίμηνο και 26,6 % από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 28 δισ. ευρώ. Παράλληλα, την αυξητική τους τάση συνέχισαν το τρίτο τρίμηνο οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ανήλθαν στο 1,33 δισ. ευρώ, με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους που αγγίζουν τα 4,23 δισ. ευρώ.

Κορυφαίες στην κατάταξη με βάση το ενεργητικό τους και το μερίδιο αγοράς όπως διαμορφώθηκε έως τις 30/9 είναι οι ΑΕΔΑΚ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Πρώτη είναι η Eurobank Asset Management με ενεργητικό στα 7,12 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στο 25,23%, ακολουθεί η Alpha Asset Management με ενεργητικό 6,10 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 21,62%. Τρίτη έρχεται η Πειραιώς Asset Management με 5,73 δισ. ευρώ στο ενεργητικό της και μερίδιο αγοράς στο 20,32%, ενώ στην τέταρτη θέση κατατάσσεται η Εθνική Asset Management με 4,45 δισ. ευρώ ενεργητικό και μερίδιο αγοράς στο 15,79%.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς, παρατηρείται εξίσου μια ενίσχυση κεφαλαίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στον κλάδο του Asset Management καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,66% από το προηγούμενο τρίμηνο και 18,01% από την αρχή του έτους και ανέρχεται στα 12,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ και ΑΕΕΧ) ανέρχεται 771 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Τέλος, μικτή εικόνα καταγράφει ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ, με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα έως τις 30.06.2025 να ανέρχεται στα 5,93 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,53% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ωστόσο σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024 η αγορά καταγράφει στασιμότητα. Πρωταθλητής στην επενδυτική κούρσα είναι με διαφορά η Prodea Investments, αφού έχει επενδύσεις σε ακίνητα που φτάνουν τα 2,98 δισ. ευρώ και ενεργητικό που αγγίζει τα 3,38 δισ. ευρώ.