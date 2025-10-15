Ideal Holdings: «Ταμείο» 400 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη και εξαγορές έως το 2028

Με έσοδα 615 εκατ.ευρώ και EBITDA στα 81 εκατ. ευρώ στοχεύει το τριετές πλάνο της Ideal Holdings με ορίζοντα το 2028, χωρίς να προσμετρά πιθανή επίδραση νέων συμφωνιών και εξαγορών.

Για την υποστήριξη της οργανικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων που έχει υπό την σκέπη της η Ideal Holdings δρομολογεί, στο ίδιο διάστημα, επενδύσεις συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Φέτος οι επιδόσεις των μεγεθών προβλέπεται ότι θα κινηθούν στα επίπεδα των 483 εκατ. ευρώ σε ο,τι αφορά στον τζίρο, στα 58 εκατ. ευρώ τα EBITDA ενώ αναμένονται προ φόρων κέρδη πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι της επόμενης 3ετίας

«Για την επόμενη τριετία κοιτάμε να έχουμε μια σταθερή μερισματική πολιτική, ήτοι περί το 40-50% των κερδών να διατίθεται ως μέρισμα» ανέφερε χθες ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο θα εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί προμέρισμα, όπως είχε συμβεί και πέρυσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρευστότητα της Ideal Holdings μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την OAK Hill Advisors, σύμφωνα με την οποία η τελευταία αύξησε τη συμμετοχή τους στο εταιρικό όχημα (CV) όπου υπάγονται οι θυγατρικές, στο 25%, με πρόσθετη καταβολή 41 εκατ. ευρω σε μετρητά, φθάνει τα 200 εκατ.ευρώ (85 εκατ. ευρώ υφιστάμενα κεφάλαια και δυνατότητα μόχλευσης 120 εκατ. ευρώ).

Σε αυτό το ποσό αν προστεθεί και το υπόλοιπο των 200 εκατ. που έχει δεσμευθεί να επενδύσει η OHA διαμορφώνει ένα «ταμείο» 400 εκατ. ευρώ για την εισηγμένη, εξέλιξη που σηματοδοτεί πέρα από ισχυρή ευελιξία υποστήριξης των σχεδιασμών για οργανική ανάπτυξη και νέες κινήσεις εξαγορών.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου για «ψώνια» βγαίνει η Μπαρμπα Στάθης όπου αναζητεί να εξαγοράσει εταιρείες εντός και εκτός συνόρων με παρεμφερή δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάντως, δεν γίνεται καμία κουβέντα με την Vivartia και την Ελληνική Ζύμη. Μολονότι δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με εν δυνάμει ευκαιρίες εξαγοράς που εξετάζονται, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι εξελίξεις πάνω σε αυτό το πεδίο αναμένονται στο τέλος του έτους ή το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επίσης εξαγορά εξετάζεται και για τον βραχίονα της πληροφορικής, όπως όμως σημείωσε ο επικεφαλής της εισηγμένη «κοιτάμε κάτι συγκεκριμένο και μικρό, γιατί έχουμε πάρα πολλά». Καμία εξαγορά δε προβλέπεται για την Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς ο σχεδιασμός για την τριετία εστιάζει στην ενίσχυση του δικτύου.

Επενδύσεις

Χωρίς την επίδραση της όποια εξαγοράς, το busisness plan 2026-2028 για την Μπαρμπα Στάθης προβλέπει επενδύσεις capex 50 εκατ. ευρώ που εστιάζουν στην ενδυνάμωση των κέντρων διανομής και της παραγωγικής δυνατότητας. Σε όρους επιδόσεων, οι προβλέψεις για το 2028 αφορούν σε τζίρο 165 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με την εκτίμηση για το 2025 των 128 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα τα EBITDA από 15 εκατ, να ανέλθουν στα 23 εκατ. αυξημένα κατά 55% και τα προ φόρων κέρδη να ενισχυθούν κατά 84% από 8 εκατ. ευρώ σε 15 εκατ. ευρώ.

Αττικά Πολυκαταστήματα

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα το 2028 προβλέπονται έσοδα 300 εκατ. ευρώ από 240 εκατ. βάση εκτιμήσεων για το 2025 , σε επίπεδο EBITDA αναμένεται αύξηση28% από 28 εκατ. στα 36 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 40% εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τα προ φόρων κέρδη τα οποία θα ανέλθουν σε 28 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δρομολογεί την επέκταση της κατά 3,5 χιλ τμ ανοίγοντας νέα σημεία με πιο μικρό format. Συγκεκριμένα δρομολογείται η δημιουργία τριών καταστημάτων στη Riviera Galleria, καθώς και specialty stores και monobrand boutiques. Παράλληλα η εταιρεία θα διευρύνει το κωδικολόγιό της με νέα brands ενώ θα ενισχύσει και το ηλεκτρονικό της κανάλι. Συνολικά θα αξιοποιηθούν 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των πλάνων.

Σε ερώτηση για το πότε τοποθετείται το exit της Ideal από τις δραστηριότητες που έχει στο χαρτοφυλάκιό της ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε: «Αυτό που προσπαθούμε είναι όπου επενδύουμε να έχουμε μια «απόδοση» δύο φορές τα κεφάλαια που επενδύουμε. Τότε σκεφτόμαστε το αν θα παραμείνουμε ή θα μεταβιβάσουμε τις εταιρείες. Συνήθως παραμένουμε για ένα διάστημα 5-7 χρόνια».