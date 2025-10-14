ΗΠΑ: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ελληνικού Περίπτερου στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους εκπροσώπων εταιριών, ξένων στρατιωτικών αποστολών και φορέων των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA, στο Ελληνικό Περίπτερο στο εκθεσιακό κέντρο Walter E. Washington στη Washington, ΗΠΑ.

Η διαχρονική παρουσία της Ελλάδας, μέσω του Εθνικού Περιπτέρου, στην έκθεση AUSA – έναν από τους κορυφαίους θεσμούς διεθνώς στον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας – επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικής δικτύωσης και της πρόσβασης των ελληνικών εταιριών σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες, αγορές. Η συμμετοχή αυτή αναδεικνύει τις υψηλές τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες.

Στο Ελληνικό Περίπτερο, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Enterprise Greece και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, συμμετέχουν 13 κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, αναδεικνύοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέες διεθνείς συνέργειες.

«Φέτος, δεκατρείς ελληνικές επιχειρήσεις εκπροσωπούν τη χώρα μας με τεχνογνωσία αιχμής, δυναμισμό και εξωστρέφεια. Ως Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συμβάλλουμε στη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμες και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε στην αξιοποίηση του νεοϊδρυθέντος Γραφείου μας στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης.

Tην κορδέλα των εγκαινίων του 12ου Ελληνικού Περιπτέρου έκοψαν οι κ.κ.: Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Κατερίνα Νασίκα, ο Στράτηγος Andrew Poppas, Διοικητής των Δυνάμεων Στρατού των ΗΠΑ, ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Δρ. Μάρινος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Cutis Thomas, Director, Partner, Relationship Management Directorate, DASA-DE&C καθώς και o BG Jack Haley ο Αντιπρόεδρος της AUSA για Θέματα Μελών και Εκδηλώσεων.

Με δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στην πετυχημένη παρουσία της Ελλάδας και στη φετινή AUSA τονίζοντας ότι: «Η ελληνική συμμετοχή στην AUSA 2025 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προβολή του αμυντικού βιομηχανικού δυναμικού και της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας μας. Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων επιχειρήσεων και καινοτόμων μικρομεσαίων εταιρειών, η Ελλάδα παρουσιάζει ολοκληρωμένα συστήματα και προϊόντα αμυντικής τεχνολογίας, λύσεις διπλής χρήσης και εφαρμογές κυβερνοασφάλειας που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Ως Enterprise Greece, στηρίζουμε ενεργά την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού αμυντικού τομέα, ενθαρρύνοντας συνεργασίες, επενδύσεις και συμπαραγωγές που ενισχύουν την εγχώρια παραγωγική βάση και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη συνολική εθνική στρατηγική για την προώθηση της εξωστρέφειας και την αύξηση των εξαγωγών, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταίρο και παραγωγό υψηλής τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές».

Βέβαιοι ότι η φετινή, αναβαθμισμένη ελληνική αποστολή θα ενισχύσει περαιτέρω το κύρος και το αποτύπωμα της Ελλάδας στον παγκόσμιο αμυντικό χάρτη, προβάλλοντας μια ενιαία, ισχυρή και ανταγωνιστική εικόνα της χώρας, συνεχίζουμε στις επόμενες ημέρες της έκθεσης να προβάλουμε το κύρος της ελληνικής παρουσίας και τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Εκθέτες Ελληνικού Περιπτέρου: Theon Sensors, , IDE-Intracom Defense, Aeroservices, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Scytalys, Spirit Aeronautical Systems, AMS Aero, Elmon, Qualco Group, Analysis S.A., Elfon Ltd., Delian Alliance Industries και DEFEA-Defense Exhibition Athens.