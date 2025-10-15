Σωκράτης Κόκκαλης: Μπροστά από την εποχή του – Όσα πέτυχε και το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Η σύγχρονη τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτατα και επηρεάζει κάθε τοµέα της οικονοµίας, από τις επικοινωνίες µέχρι την άµυνα, µε καινοτοµίες που αλλάζουν τον τρόπο ζωής και εργασίας.

Η ψηφιακή επανάσταση, η τεχνητή νοηµοσύνη, οι λύσεις πληροφορικής και οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της εξέλιξης. Οι παγκόσµιες επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς νέες δυνατότητες για να ενσωµατώσουν προηγµένες τεχνολογίες και να ανταγωνιστούν στην αγορά, αναβαθµίζοντας συνεχώς τις υποδοµές τους.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης, µε την ίδρυση της Intracom και της Intralot, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας. Η στρατηγική του να επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη έχει καταστήσει τις εταιρείες του ηγέτες σε τοµείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι βιοµηχανίες τυχερών παιχνιδιών και η άµυνα.

Με το όραµά του και τη δέσµευσή του στην καινοτοµία, παραµένει ένας από τους κορυφαίους επιχειρηµατίες που διαµορφώνουν το µέλλον της τεχνολογίας στην Ελλάδα και παγκοσµίως.

Η πορεία του

Ο Σωκράτης Κόκκαλης αποτελεί αναµφίβολα µία από τις πλέον αναγνωρίσιµες φιγούρες στον επιχειρηµατικό κόσµο της Ελλάδας. Γεννηµένος στην Αθήνα το 1939, προέρχεται από οικογένεια µε βαθιές πολιτικές και ακαδηµαϊκές ρίζες – γιος του καθηγητή και πολιτικού Πέτρου Κόκκαλη, ο οποίος διαδραµάτισε ρόλο στην αριστερή πολιτική σκηνή της µεταπολεµικής περιόδου. Ο νεαρός Σωκράτης µεγάλωσε στη Λαοκρατική ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, όπου και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο Χούµπολτ του Βερολίνου. Εκεί ξεκίνησε η ενασχόλησή του µε την ηλεκτρονική και την τεχνολογία, θέτοντας τα θεµέλια για µια εντυπωσιακή επιχειρηµατική διαδροµή.

Η σηµαντικότερη επιχειρηµατική του πρωτοβουλία ήρθε το 1977, όταν ίδρυσε την Intracom, µε στόχο να αναπτύξει έναν ελληνικό πυλώνα υψηλής τεχνολογίας. Η εταιρεία επεκτάθηκε δυναµικά στην παραγωγή τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, λύσεων πληροφορικής και ηλεκτρονικών εφαρµογών, καλύπτοντας τόσο την ελληνική αγορά όσο και διεθνείς αγορές. Εµβληµατικά προϊόντα της εποχής όπως τα καρτοτηλέφωνα της Intracom, αν και σήµερα έχουν περάσει στην ιστορία, µαρτυρούν τη συµβολή του Οµίλου στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας.

Με την πάροδο του χρόνου, η επιχειρηµατική δραστηριότητα του κ. Κόκκαλη διευρύνθηκε. Ίδρυσε την Intralot, µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών παγκοσµίως, και προχώρησε στη δηµιουργία της Intrakat (κατασκευαστικός κλάδος), της Hellas Online (τηλεπικοινωνίες), της Intrasoft (πληροφορική) και της Intracom Defense (άµυνα). Οι εταιρείες αυτές έγιναν σηµεία αναφοράς στους αντίστοιχους τοµείς, προσφέροντας καινοτόµες υπηρεσίες και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η απόκτηση της ΠΑΕ Ολυµπιακός το 1993. Ανέλαβε την οµάδα σε περίοδο παρακµής και οικονοµικών προβληµάτων και κατάφερε, µέσα σε λίγα χρόνια, να την οδηγήσει στην αναγέννησή της. Η πολυετής διοίκησή του ταυτίστηκε µε µία περίοδο συνεχών τίτλων, αγωνιστικής υπεροχής και οργανωτικής ανασυγκρότησης.

Παράλληλα µε την επιχειρηµατική του πορεία, ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέπτυξε και έντονη φιλανθρωπική και πολιτιστική δραστηριότητα. ∆ηµιούργησε το Ίδρυµα Κόκκαλη, έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό, µε στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Επιπλέον, χρηµατοδότησε το Πρόγραµµα Κόκκαλη στη Σχολή ∆ιακυβέρνησης του Πανεπιστηµίου Harvard, υποστηρίζοντας νέους ηγέτες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η νέα στρατηγική και το μεγάλο deal

Τα τελευταία χρόνια, ο Σωκράτης Κόκκαλης επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του στον Όµιλο Intracom. Προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση, πωλώντας βασικά θυγατρικά σχήµατα όπως η Intrakat, η Intrasoft International και η Intracom Defense, στοχεύοντας σε νέους κλάδους µε υψηλή τεχνολογική αξία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της στροφής αποτελεί η Intracom Aviation, που εστιάζει στις τεχνολογίες αεροναυπηγικής και στη συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η εταιρεία συµµετέχει σε αυτήν µε ποσοστό 51% µέσω της Intracom Ventures, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει στην Intracom Defense – εταιρεία που, µε τη σειρά της, εξαγοράστηκε το 2023 από την Israel Aerospace Industries.

Τον περσινό Μάιο έκανε την έκπληξη µε το deal εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική, έναντι συνολικού τιµήµατος 46,55 εκατ. ευρώ. Μια συµφωνία που εµπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο συµµετοχών της Intracom, συµβάλλοντας παράλληλα και στη µέγιστη αξιοποίηση της εξαγορασµένης Κλουκίνας-Λάππας.

Η στροφή αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Σωκράτης Κόκκαλης δεν αρκείται στις δάφνες του παρελθόντος. Αντιθέτως, παραµένει ενεργός, καινοτόµος και µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, επιδιώκοντας νέες προκλήσεις σε τεχνολογικούς τοµείς αιχµής.

Η επιχειρηµατική του διαδροµή, γεµάτη στρατηγικές επενδύσεις και διαρκείς µετασχηµατισµούς, τον κατατάσσει ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς Έλληνες επιχειρηµατίες των τελευταίων δεκαετιών.

To όραμά του

O Σωκράτης Κόκκαλης οραματίστηκε το 1977 τη δημιουργία ενός κέντρου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και όπως έχει τονίσει στο μήνυμά του ως ιδρυτής και Πρόεδρος της Intracom Holdings: «Πετύχαμε να δημιουργήσουμε έναν διεθνή όμιλο εταιρειών μέσα από μακρόπνοο σχεδιασμό, απαντώντας με μεγάλη ταχύτητα στις ανάγκες της κάθε εποχής και προλαβαίνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πετύχαμε γιατί είχαμε ισχυρό όραμα, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας και πάθος για την καινοτομία. Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε κατακτήσει στη μακροχρόνια πορεία μας, αλλά αυτό που μας προσδιορίζει δεν είναι τι κάναμε στο παρελθόν, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Η INTRACOM έχει ήδη προσαρμόσει τη στρατηγική της στα νέα δεδομένα και έχει βασίσει τη στρατηγική αυτή στην περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα».