Ανδρέας Καρέλιας: Ένα success story με κοινωνική προσφορά

Ο κλάδος της καπνοβιομηχανίας παγκοσµίως συνεχίζει να αντιµετωπίζει προκλήσεις, καθώς οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί και οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες επιδρούν στις παραδοσιακές µορφές παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.

Στην Ελλάδα, η καπνοβιοµηχανία παραµένει στρατηγικά σηµαντική για την οικονοµία, ενώ παράλληλα οι εταιρείες εστιάζουν σε καινοτόµες λύσεις και κοινωνική υπευθυνότητα.

Η καπνοβιομηχανία υπό την ηγεσία του Ανδρέα Καρέλια, έχει επιδείξει µοναδική ικανότητα να συνδυάζει επιχειρηµατική επιτυχία µε κοινωνική προσφορά, κάτι που την καθιστά όχι µόνο ηγέτη του κλάδου, αλλά και πρότυπο για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις στον τοµέα της υπευθυνότητας και της καινοτοµίας. Ο Ανδρέας Καρέλιας συνεχίζει να καθοδηγεί την εταιρεία του µε όραµα και κοινωνική ευαισθησία, διατηρώντας την στην κορυφή του κλάδου.

Ο Ανδρέας Καρέλιας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ιστορικής καπνοβιοµηχανίας Καρέλια, έχει καταφέρει να συνδυάσει την αποτελεσµατική επιχειρηµατική διοίκηση µε την κοινωνική ευθύνη, καθιστώντας την εταιρεία του όχι µόνο µία από τις πλέον κερδοφόρες στην Ελλάδα, αλλά και έναν από τους πιο επιθυµητούς εργοδότες στη χώρα.

Με συνεχή παρουσία και σταθερότητα στην ηγεσία, έχει διαµορφώσει µια διοικητική κουλτούρα που εστιάζει στην εµπιστοσύνη, την επιβράβευση και την ανθρώπινη προσέγγιση.

Στηρίζοντας τους εργαζομένους

Μαζί µε τον αδελφό του, Στάθη, µοιράζονται τη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και ένα µοναδικό κοινό στοιχείο: γεννήθηκαν και οι δύο στις 31 Οκτωβρίου – ο Ανδρέας το 1966 και ο Στάθης το 1969. Εκτός από την κοινή τους ηµεροµηνία γέννησης, τους ενώνει και η κοινή στρατηγική αντίληψη και προσήλωση στην ανάπτυξη της εταιρείας, µε σεβασµό στους ανθρώπους που την πλαισιώνουν.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες του Ανδρέα Καρέλια είναι η καθιερωµένη ανακοίνωση των ετήσιων παροχών στους εργαζόµενους, κάθε παραµονή Χριστουγέννων.

Σε µία συµβολική και ουσιαστική χειρονοµία, ο ίδιος µοιράζεται ένα πλέγµα ενισχύσεων που περιλαµβάνει επιδόµατα, µπόνους, ακόµη και φορητούς υπολογιστές για τα παιδιά των υπαλλήλων. Ο σκοπός του δεν είναι επικοινωνιακός, πρόκειται για µια βαθιά ριζωµένη φιλοσοφία ανταπόδοσης και αναγνώρισης προς τους ανθρώπους που στηρίζουν την εταιρεία σε καθηµερινή βάση.

Οι παροχές αυτές δεν είναι µεµονωµένες, αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής ανθρώπινου δυναµικού που έχει διαµορφώσει η οικογένεια Καρέλια.

Για παράδειγµα, το 2024 ανακοινώθηκαν ενισχύσεις ύψους 6 εκατοµµυρίων ευρώ, που περιλάµβαναν 15ο µισθό, οικονοµικά βοηθήµατα για το εορταστικό τραπέζι, επιδόµατα σπουδών και ειδικά µπόνους απόδοσης – έως και 4.000 ευρώ για τους υπαλλήλους µε εξαιρετική απόδοση.

Επιπλέον, σε µία εποχή κατά την οποία πολλές βιοµηχανίες επέλεξαν να µεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας, η Καπνοβιοµηχανία Καρέλια παρέµεινε στην Καλαµάτα, υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία όχι µόνο µέσω της απασχόλησης αλλά και µε συστηµατικές δωρεές σε σχολεία, συλλόγους και ιδρύµατα ΑµεΑ.

Η αξιοπιστία αδιαπραγμάτευτη

Ο Ανδρέας Καρέλιας δεν είναι απλώς ένας διοικητικός ηγέτης. Είναι ένας επιχειρηµατίας που µεγάλωσε µέσα στο εργοστάσιο, µαθαίνοντας από πρώτο χέρι την κουλτούρα και τις ανάγκες της εταιρείας. Με βασική αρχή ότι η αξιοπιστία είναι αδιαπραγµάτευτη, δεν δίστασε να βάλει προσωπικό κόπο και παρουσία στο πεδίο, επιλέγοντας την αµεσότητα και την πράξη αντί της δηµοσιότητας. ∆εν συνηθίζει να εµφανίζεται σε κοσµικές εκδηλώσεις, ούτε να παραχωρεί συνεντεύξεις, παραµένοντας προσγειωµένος και προσηλωµένος στο έργο του.

Υπό την ηγεσία του, η επιχείρηση όχι µόνο παρέµεινε ανταγωνιστική, αλλά κατέγραψε και ιστορικά ρεκόρ. Το 2024 ήταν χρονιά-ορόσηµο, καθώς ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, ξεπερνώντας σε όγκο πωλήσεων τα 16,6 δισεκατοµµύρια τσιγάρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε τα ταµειακά της διαθέσιµα κατά 15% και προχώρησε σε επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον διαρκή προσανατολισµό της στην καινοτοµία και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό.

Η εγκατάσταση του πιο γρήγορου µηχανήµατος παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων στον κόσµο -το πρώτο από µη πολυεθνική εταιρεία- επιβεβαιώνει την πρωτοποριακή αντίληψη του Ανδρέα Καρέλια και την προθυµία του να επενδύσει σε τεχνολογία αιχµής. Εντέλει, ο Ανδρέας Καρέλιας έχει οικοδοµήσει κάτι πολύ παραπάνω από µια επιτυχηµένη επιχείρηση. Έχει δηµιουργήσει ένα πρότυπο σύγχρονης, κοινωνικά υπεύθυνης και τεχνολογικά προηγµένης βιοµηχανίας, βασισµένο στην ακεραιότητα, τη φροντίδα και την πίστη στους ανθρώπους του. Ένα πρότυπο που όχι µόνο εντυπωσιάζει, αλλά εµπνέει.

To όραμά του

Όπως τονίζει στο εταιρικό του μήνυμα ο Ανδρέας Καρέλιας, «η επιτυχία της Καρέλια οφείλεται στο ότι, εδώ και δεκαετίες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε τρεις βασικούς πυλώνες: σεβόμαστε τους πελάτες μας, τιμάμε

τα προϊόντα μας και μένουμε πιστοί στις εταιρικές μας αρχές. Τα προϊόντα μας είναι ο καθρέφτης μας. Κάθε πακέτο που παράγουμε, κάθε σακουλάκι που βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής μας, φέρει επάνω του την τεράστια κληρονομιά από τη μακρόχρονη ιστορία μας, τις αμέτρητες ώρες σκληρής δουλειάς και το ανεξάντλητο πείσμα μας για την επίτευξη της τελειότητας. Αξίες όπως η τιμιότητα, η συνεργασία, η κατανόηση, η ανταπόδοση και η αξιοκρατία, αλλά και το πάθος για τελειότητα και διαρκή άνοδο, είναι απαραίτητα στοιχεία της καθημερινής μας δουλειάς.

Όταν σεβόμαστε τις αρχές μας, δημιουργούμε ένα χώρο εργασίας που ευδοκιμεί η δημιουργικότητα, η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη».