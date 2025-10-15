Πρεμ Γουάτσα: Το… profit taking στα «στοιχήματα» της κρίσης – Τι θα κάνει με Eurobank, Grivalia και Metlen

Μια ξεκάθαρη αλλαγή στρατηγικής, όσον αφορά το ελληνικό χαρτοφυλάκιο, μαρτυρούν οι φετινές κινήσεις του Καναδού «Γουόρεν Μπάφετ», δηλαδή του Πρεμ Γουάτσα της Fairfax, ο οποίος ήταν ένας από τους ελάχιστους ξένους που τόλμησαν να επενδύσουν στη χώρα μας, σε μια χρονική περίοδο που βρισκόμασταν με το… ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης.

Η πρόσφατη αποχώρηση τόσο από την Eurolife Life, όσο κι από την Praktiker Hellas, έρχεται ως επιβεβαίωση μιας νέας πολιτικής, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση των μεγάλων υπεραξιών της τελευταίας 10ετίας.

Ο 75άρης billionaire, του οποίου η προσωπική περιουσία υπολογίζεται από το Forbes στα 2,7 δισ. δολάρια, έκανε την «απόβασή» του στην Ελλάδα εν μέσω μιας «σκοτεινής» οικονομικά συγκυρίας (2012 – 2016), όταν τα γαλανόλευκα χρώματα ήταν σχεδόν… αποκρουστικά για τους ξένους.

Αυτό, βέβαια, του επέτρεψε να επιδοθεί σε αγορές σε πολύ ελκυστικές τιμές, γεγονός το οποίο σήμερα, όπου η Ελλάδα του 2025 συνιστά… αντώνυμο της Ελλάδας της κρίσης, δημιουργεί τεράστιες υπεραξίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το καθαρό κέρδος μόνο από τη Eurolife υπολογίζεται σε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ (αγόρασε στα 316 εκατ. ευρώ και πούλησε στα 813 εκατ. ευρώ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα «χρυσά» μερίσματα.

Τι θα κάνει με τη Eurobank

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος στην εφηβεία χρειάστηκε να πουλάει μικρο-συσκευές από πόρτα σε πόρτα, προκειμένου να χρηματοδοτεί τις σπουδές του στο Οντάριο του Καναδά, είχε προχωρήσει σε ακόμη μία κίνηση «profit taking», ρευστοποιώντας το 2,2% των μετοχών της Eurobank και σηκώνοντας ένα ποσό της τάξης των 186 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, στην πολυτιμότερη τράπεζα του Χ.Α., εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο 32,89%, το οποίο αντιστοιχεί σε μια αξία άνω των 4,4 δισ. ευρώ. Το αν θα προχωρήσει σε νέες πωλήσεις στο μέλλον μένει να αποδειχθεί στην πράξη, αν και ο ίδιος έχει επανειλημμένως προβεί σε δηλώσεις πίστης και αφοσίωσης.

Οι τοποθετήσεις σε Grivalia και Metlen

Πέραν της Eurobank, όμως, ο billionaire, o οποίος ναι μεν γεννήθηκε στην Ινδία αλλά σε μικρή ηλικία αποφάσισε να φύγει από τη γενέτειρά του με μόλις 8 δολάρια στην τσέπη και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στον Καναδά, διαθέτει αξιοσημείωτες τοποθετήσεις σε ακόμη δύο ελληνικά assets.

Η πρώτη αφορά τη Grivalia, η οποία «παίζει μπάλα» σε ακίνητα, ξενοδοχεία και τουρισμό, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη Metlen, όπου η συνεργασία με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο έχει αποκτήσει σταθερά και γερά θεμέλια. Και στις δύο, πάντως, οι πιθανότητες αποχώρησης μοιάζουν από ελάχιστες έως μηδενικές -τουλάχιστον έως αυτήν τη στιγμή.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)