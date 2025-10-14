Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στις ασφάλειες

Επιστρέφουν στην κανονικότητα οι τράπεζες, μετά τη δεκαετία της κρίσης, με την επαναγορά ασφαλιστικών τους εταιρειών. Αυτό σημειώνουν πηγές της αγοράς στη «Ν», μετά το deal Eurobank – Fairfax για το 80% της Eurolife (Life).

Η συγκεκριμένη συμφωνία αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό, τη δυναμική επιστροφή των τραπεζών -συχνά θυγατρικών τους- στις ασφάλειες και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των τραπεζοασφαλειών.

Και το deal της Eurobank υπενθυμίζεται ότι έρχεται μετά τη συμφωνία της Πειραιώς, που έχει ήδη προχωρήσει στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και λίγο πριν από την ανακοίνωση των νέων ασφαλιστικών «βημάτων» της Εθνικής Τράπεζας, όπως έχει γράψει επίσης η «N».

Οι κινήσεις αυτές, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, αποτελούν μια δυναμική επιστροφή στην κανονικότητα για τις τράπεζες, αφήνοντας πίσω κάθε ψήγμα από την κρίση.

Οι ελληνικές τράπεζες «έχουν σήμερα την κεφαλαιακή επάρκεια και την απαραίτητη ρευστότητα, ώστε να ανακτήσουν και πάλι την ασφαλιστική δραστηριότητα», σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές από την αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η πώληση των ασφαλιστικών εταιρειών από τους τραπεζικούς ομίλους δεν υπήρξε οικειοθελής ούτε επιχειρηματική επιλογή, αλλά επιβλήθηκε από τις εποπτικές αρχές, ως επακόλουθο της κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσε και η Eurobank, η οποία είχε πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο (80%) της Eurolife στη Fairfax Financial Holdings (FFH) και τώρα το ανακτά (τη δραστηριότητα Ζωής) με τη χθεσινή συμφωνία, αλλά και η Εθνική Τράπεζα, η οποία είχε δώσει την Εθνική Ασφαλιστική στο CVC Capital Partners.

Έτσι, λοιπόν, η επαναγορά των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σηματοδοτεί, τώρα, «ένα από τα τελικά βήματα επαναφοράς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην πλήρη κανονικότητα», σημειώνουν τραπεζικές πηγές, αφήνοντας πίσω τις ειδικές συνθήκες της κρίσης, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. Άλλωστε, με τις τιμές των μετοχών τους να «τρέχουν» με υψηλές ταχύτητες, την πιστωτική επέκταση να αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξής τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια να μη μοιάζει σε τίποτα με την εικόνα κατά την περίοδο της κρίσης, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια δυναμική τροχιά, που τις καθιστά ικανές να ανταγωνιστούν μεγάλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους.

Η συμφωνία

Το deal Eurobank – Fairfax για τη Eurolife έγινε γνωστό μέσω της Eurobank, με την ανακοίνωση της υπογραφής σχεδίου συμφωνίας με τη Fairfax Financial Holdings, για το 80% της Eurolife Life (ασφαλίσεων ζωής), έναντι τιμήματος σε μετρητά 813 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του ποσοστού αυτού, η Eurobank θα κατέχει συνολικά το 100% της Eurolife Life, ενώ διατηρεί το 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings («Eurolife General Insurance»). Σύμφωνα με πληροφορίες, η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2026.

Η συμφωνία μεταξύ Eurobank και Fairfax φέρει και δεύτερο σκέλος, αυτό όπου η Fairfax με τις συνδεδεμένες εταιρείες της θα αποκτήσει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Ασφαλιστικής («ERBA»), της ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων (περιουσίας και ζημιών) της Eurobank Limited στην Κύπρο, έναντι τιμήματος 59 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι, το συνολικό κόστος του deal για τη Eurobank ανέρχεται στα 754 εκατ. ευρώ.

Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στην ολοκλήρωση αναλογιστικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Το αποτύπωμα

Το εν λόγω deal έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και για τις δύο πλευρές.

Για τη Eurobank, οι παραπάνω συναλλαγές θα ενισχύσουν την κερδοφορία της, μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife Life. Δηλαδή θα αυξηθούν οι προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειές της κατά περίπου 12%, με τη συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες να διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών. Οι συναλλαγές, επίσης, θα ενισχύσουν κατά περίπου 5% τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) και κατά 0,02 ευρώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ενώ η συνολική επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank εκτιμάται σε περίπου 120 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Eurobank, η Eurolife Life κατέχει τώρα μερίδιο αγοράς περίπου 21% στην Ελλάδα σε όρους Μεικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (GWP) για το οικονομικό έτος 2024, ενώ για το 2025 προβλέπεται ότι θα επιτύχει μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου 600 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερους από 1.200 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Για τη Fairfax, η απόφαση πώλησης της Eurolife Life είναι απολύτως συμβατή με τη στρατηγική της, αφού η Fairfax δραστηριοποιείται κυρίως στις γενικές ασφάλειες και η Eurolife Life αποτελούσε τη μοναδική εταιρεία ασφαλειών ζωής στο χαρτοφυλάκιό της. Συνεπώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Fairfax συνεχίζει να διατηρεί κανονικά μόνο το κομμάτι των γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings στο χαρτοφυλάκιό της. Το άνοιγμα στην Κύπρο και την ERB Asfalistiki σηματοδοτεί παράλληλα μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Eurobank Limited αλλά και την κυπριακή οικονομία συνολικά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Fairfax να επεκτείνει την ασφαλιστική της δραστηριότητα στην Κύπρο έρχεται μερικές εβδομάδες μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με το Prem Watsa στο Τορόντο.

Αλλαγές στις διοικήσεις των εταιρειών

Η συγκεκριμένη εξαγορά φέρνει, επίσης, και ορισμένες αλλαγές στις διοικήσεις των παραπάνω εταιρειών.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σήμερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife Holdings, θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Eurolife General Insurance και θα προταθεί για τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ERBA. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαρρηγεωργίου, με τις νέες αρμοδιότητές του, θα έλθει ακόμα πιο κοντά με τη Fairfax.

Παράλληλα, ο Βασίλης Νικηφοράκης, σήμερα εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Eurolife Holdings και οικονομικός διευθυντής, θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη Eurolife General Insurance, ενώ ο Νίκος Δελένδας, σήμερα εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Eurolife Holdings και γενικός διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων, θα προταθεί για τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της Eurolife Life.