ΟΠΑΠ – Allwyn: Πώς αλλάζουν το τοπίο της παγκόσμιας βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών

Σε περίοπτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη των τυχερών παιγνίων και ψυχαγωγίας τοποθετείται πλέον η νέα εταιρεία που προκύπτει από τη συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn, με τελική έδρα την Ελβετία αλλά επίκεντρο των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δραστηριοτήτων της την Ελλάδα.

Όπως τονίζεται και από τις δύο πλευρές, η συνενωμένη εταιρεία μετά και τη στρατηγική απόφαση του ΟΠΑΠ για το rebranding του σε Αllwyn από τον Ιανουάριο του 2026, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέα εποχής που συνδυάζει το DNA και την κληρονομιά του ΟΠΑΠ με τη φρέσκια ταυτότητα της διεθνούς οικογένειας της Allwyn η οποία ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και είναι ελκυστική για τη νέα γενιά.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των δύο πλευρών, η συνενωμένη εταιρεία θα είναι ο 2ος μεγαλύτερος εισηγμένος φορέας εκμετάλλευσης λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως με EBITDA 1,9 δις. ευρώ (Jun-25 Adjusted EBITDA) μετά τη Flutter.

Επίσης θα είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένη γεωγραφικά και ανά προϊόν και με στρατηγική επιλογή τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου. Επίσης θα διαθέτει βελτιωμένο προφίλ οργανικής ανάπτυξης με ανοδική πορεία και διψήφιο προβλεπόμενο EBITDA CAGR από το 2024 έως το 2026, σημαντικά υψηλότερο από τον ΟΠΑΠ σε μεμονωμένη βάση. Η συνενωμένη εταιρεία αναμένεται να είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους φορείς εκμετάλλευσης iGaming και αθλητικών στοιχημάτων παγκοσμίως, έχοντας ηγετικό μερίδιο ειδικότερα στην αγορά της Ευρώπης.

Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων. Είναι κορυφαίος πάροχος λοταριών σε 7 χώρες, ενώ κατέχει ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων αθλητικού στοιχηματισμού και παιγνίων. Tο 2024, σημείωσε καθαρά έσοδα ύψους 3,8 δισ.ευρώ και EBITDA ύψους 1,2 δισ.ευρώ, ενώ κατέγραψε υψηλούς διψήφιους ρυθμούς οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2022-2024.

Πρόσφατα, η Allwyn ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks, μια εταιρεία daily fantasy sports με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. O ΟΠΑΠ το 2024 εμφάνισε καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στα 2,29 δις. ευρώ αυξημένα κατά 10,0% σε ετήσια βάση και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 832,0 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση (+14,0% σε ετήσια βάση).

Μιλώντας για τη συνένωση των δύο πλευρών ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ επεσήμανε πως «αυτή η συνένωση είναι συναρπαστική, καθώς δημιουργεί μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με ισχυρή ελληνική κληρονομιά και συνεχιζόμενη παρουσία στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ο ΟΠΑΠ να εμβαθύνει την υφιστάμενη ισχυρή σχέση του με την Allwyn, προωθώντας την καινοτομία και επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης».

Εξηγώντας ο κ. Κaras κατόπιν στους αναλυτές τη σημασία της συμφωνίας τόνισε πως «είναι μια κομβική στιγμή για τον ΟΠΑΠ και την Allwyn και διαμορφώνουμε το μέλλον της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών».

Από την πλευρά του ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, σημείωσε πως «η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε –σε επίπεδο Ομίλου– τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».

Διεθνές εύρος προϊόντων – εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα

Ο συνδυασμός των δύο καταξιωμένων εταιρειών δημιουργεί πλέον έναν διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Η νέα εταιρεία διαθέτει εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες.

Ειδικότερα ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming. Επίσης διαθέτει ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές και δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων αποτελείται από λοταρίες (39%), sports betting (19%), DFS (14%), VLT’s και Casino (10%), iGaming (18%).

Νέες επενδύσεις στο δίκτυο λιανικής του μέλλοντος

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων ο ΟΠΑΠ επισημαίνει πως η διοίκηση και οι εργαζόμενοί του θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ενοποιημένης εταιρείας. Η διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να ηγείται των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων, ενώ όλοι οι υφιστάμενοι εργασιακοί όροι και δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα και εξασφαλισμένα.

Το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, για τους οποίους δεν υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες και δικαιώματα. Σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, «οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεχίζονται με απόλυτο σεβασμό προς τους πράκτορες και με στόχο να χτιστεί από κοινού ένα ισχυρότερο μέλλον. Οι πράκτορες θα επωφεληθούν από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση. Επιπλέον οφέλη προκύπτουν από τη διάχυση των παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, τις καινοτομίες, τα νέα προϊόντα/ψηφιακές προτάσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις χορηγίες, μεταξύ άλλων».

Στόχος είναι να δημιουργηθεί το δίκτυο λιανικής του μέλλοντος, με νέες επενδύσεις, και ψηφιοποιημένα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών –ιδιαίτερα των νεότερων γενεών– και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες.

Επίσης αναμένεται να προκύψει ένα ευρύ φάσμα νέων ευκαιριών για τους ανθρώπους και τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, οι πολιτικές και πρακτικές για τους εργαζομένους, τα νέα προϊόντα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες, μεταξύ άλλων. Ακόμη, θα αξιοποιηθούν νέα προϊόντα και καινοτομίες, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνολογικές πλατφόρμες και περιεχόμενο της Allwyn, καθώς και μεγάλα οφέλη από τις διεθνείς χορηγίες (όπως F1 και McLaren).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, με την αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και ειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα το κοινωνικό έργο και η κληρονομιά του ΟΠΑΠ, όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα ενισχυθούν, με σημαντικά και περισσότερα έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την ελληνική κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξελιχθούν περαιτέρω οι τρέχουσες πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για την Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, καθώς σχεδιάζοντας νέες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες.