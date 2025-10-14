Imperial Brands Hellas: Στόχος η επιτάχυνση επιδόσεων

Στη διατήρηση του διψήφιου ποσοστού αύξησης του τζίρου της μεταξύ 10%-12% μέσο όρο σε ετήσια βάση για την επόμενη 5ετία εστιάζει η διοίκηση της Imperial Brands Hellas.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Νικηφορίδης, σε σχετική ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, η εταιρεία έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση του αναπτυξιακού της σχεδίου 2026-2030, το οποίο προβλέπει διατήρηση του μεριδίου της στην αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, επιτάχυνση των επιδόσεών της πάνω από το μέσο όρο της αγοράς στην κατηγορία των θερμαινόμενων τσιγάρων και έμφαση στα παραδοσιακά τσιγάρα με ποιοτικές επιλογές στις οποίες περιλαμβάνεται και η No. 1 μάρκα premium τσιγάρων Davidoff, που αποτελούν τη ναυαρχίδα της εταιρείας στην αγορά των παραδοσιακών καπνικών προϊόντων.

Όπως επεσήμανε ο κ. Νικηφορίδης, «θέλουμε να διατηρήσουμε το καλό momentum για να εξασφαλίσουμε επιτυχία με διάρκεια και όχι πρόσκαιρη».

Ωστόσο, εστιάζοντας ο επικεφαλής της Imperial Brands στην πρόθεση της Ευρώπης να αυξήσει τη φορολογία στα καπνικά είδη, παραδοσιακά και νέα, σημείωσε πως οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση θα επηρεάσει όχι μόνο την εταιρεία, αλλά συνολικά την αγορά. Μιας και κάθε αύξηση στη φορολογία των καπνικών ενισχύει τη διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων. Αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη το 2015 που είχαν επιβληθεί 5 αυξήσεις φορολογίας στα καπνικά είδη, οδηγώντας το λαθρεμπόριο στο 23,5% του συνόλου του κλάδου με μικρή διόρθωση στα επόμενα χρόνια στο 17,5%.

Ηγετική θέση

Με βάση τα στοιχεία της Nielsen στην κατηγορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων η Imperial Brands κατέχει ηγετική θέση με το blu η οποία περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης. Στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων διαθέτει τη συσκευή θέρμανσης Pulze 3.0, που λάνσαρε το καλοκαίρι του 2025. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στα θερμαινόμενα τσιγάρα κυμαίνεται στο 4,5%. Σύμφωνα με τον κ. Νικηφορίδη, η αγορά των παραδοσιακών τσιγάρων κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, ωστόσο το μερίδιό της βαίνει μειούμενο, σε αντίθεση με την αγορά των θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων που κινούνται ανοδικά με διψήφιο ποσοστό τόσο σε όγκο όσο κα σε αξία πωλήσεων.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του 2024, η συμμετοχή των Προϊόντων Νέας Γενιάς στη συνολική καθαρή αξία πωλήσεων της Imperial Brands Hellas έφτασε το 43%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση μέσα σε μόλις 5 χρόνια που η εταιρία δραστηριοποιείται στα συγκεκριμένα προϊόντα. Ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 14%, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ενισχύθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, η συνολική φορολογική συνεισφορά της εταιρείας ανήλθε στα 317 εκατ. ευρώ.

Nα σημειωθεί πως η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε με την ίδρυση του ελληνικού υποκαταστήματος της Reemtsma το 1981 και εν συνεχεία την ίδρυση της Reemtsma Hellas το 1984, με επτά συνολικά εργαζόμενους. Η συνεργασία με τον όμιλο Imperial Tobacco άρχισε το 1993 και εδραιώθηκε το 2003 με τη δημιουργία της Imperial Tobacco Hellas, έπειτα από τη διεθνή εξαγορά της Reemtsma από τον Όμιλο της Imperial, έχοντας ξεπεράσει πλέον τους 50 εργαζόμενους. Το 2023, απασχολώντας πλέον περισσότερους από 100 εργαζόμενους, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Imperial Brands Hellas, ακολουθώντας τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τη δυναμική πλέον παρουσία της στα προϊόντα νέας γενιάς.