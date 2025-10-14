Στην κυκλοφορία το β’ τρίμηνο του 2026 ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Σε ποσοστό 86,2% έχουν εκτελεστεί οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) που αφορούν σε 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού, δυτικά των Γρεβενών.

Βάσει του τελευταίου χρονοδιαγράμματος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 (από τον ημικόμβο επί του Αυτοκινητοδρόμου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι – ΑΘΕ, στο ύψος της Ανθήλης και μέχρι την Εγνατία οδό) συνολικού μήκους 182,1 χλμ, και προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισ. ευρώ, θα δοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρος το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η ολοκλήρωση του Ε65 είναι κρίσιμη καθώς το τμήμα του, Τρίκαλα – Εγνατία, προϋπολογισμού 480 εκατ. χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης – που λήγει τον Ιούνιο του 2026 – με το ποσό των 452 εκατ. ευρώ.

Σήμερα σε λειτουργία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του (από ΑΘΕ μέχρι Καλαμπάκα) περίπου δηλαδή τα 136 χλμ. Σημαντικό για όλους τους οδηγούς, είναι ότι πλέον παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά.

Χρηματοδότηση

Να σημειωθεί ότι η προαναφερόμενη πρόοδος του έργου πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο μηχανικό επιλογής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και παράλληλα εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση (11η) ύψους 32,077 εκατ. ευρώ προς την κοινοπραξία Κεντρική Οδός, του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα (παραχωρισιούχος και κατασκευαστής του έργου).

«Το έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα – καιρού επιτρέποντος φυσικά – και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο επίσκεψης του στα εργοτάξια.