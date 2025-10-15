Μια «Βελούδινη Επανάσταση» από τον Κάρελ Κόμαρεκ – Από την κατάρρευση της Τσεχοσλοβακίας στην κορυφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έτοιμος για το μεγάλο… στοίχημα φαίνεται ότι είναι ο Κάρελ Κόμαρεκ, ο οποίος σε λίγους μήνες από σήμερα θα αποτελεί τον επικεφαλής της πολυτιμότερης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας δημιουργήσει έναν «κολοσσό» αξίας 16 δισ. ευρώ.

Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της Allwyn και του ΟΠΑΠ, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, χάρη στην απόφαση για συνένωση των δύο προαναφερόμενων εταιρειών, μέσω της οποίας θα σχηματιστεί ένας «πρωταθλητής» στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Ο Κάρελ Κόμαρεκ έχει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχιών στον χώρο του επιχειρείν, όπου διαπρέπει τις τελευταίες 3,5 δεκαετίες. Σήμερα, άλλωστε, συνιστά τον πλουσιότερο άνθρωπο της Τσεχίας, έχοντας περιουσία άνω των 10 δισ. ευρώ (Νο.302 παγκοσμίως).

Η αφετηρία της μακράς διαδρομής συναντάται στη Βελούδινη Επανάσταση του ’90, όταν ο ίδιος, αξιοποιώντας τις διαδοχικές αποκρατικοποιήσεις μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Τσεχοσλοβακία, αρπάζει την ευκαιρία και αναπτύσσεται στον χώρο των ορυκτών και των εξορύξεων, έχοντας την «πλάτη» της οικογένειάς του.

Σταδιακά, όμως, αρχίζει να χαράζει τον δικό του δρόμο, με αποτέλεσμα να ιδρύσει το KKCG, ένα προσωπικό fund με επενδύσεις σε λοταρίες, τυχερά παιχνίδια, ενέργεια, τεχνολογία κ.α.

To στοίχημα στο… στοίχημα

Σημείο καμπής για τον billionaire αποτελεί η εξαγορά του τσεχικού «ΟΠΑΠ», δηλαδή του Sazka, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του ’10 ήταν αντιμέτωπος μ’ ένα «βουνό» προβλημάτων και οφειλών.

Το 2013 έρχεται και η συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα για την απόκτηση του «κανονικού» ΟΠΑΠ, στον οποίο σταδιακά γίνεται ο κυρίαρχος μέτοχος.

Ακολουθεί το rebranding του Sazka σε Allwyn, το οποίο σε συνδυασμό με την επέκταση σε νέες αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστρία, Ιταλία κ.α.), καθιστούν τoν Κάρελ Κόμαρεκ ως έναν από τους βασικούς παίχτες στον αναπτυσσόμενο τομέα του στοιχήματος.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, μέσω της KKCG, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος συνεχίζει να απλώνει… πλοκάμια σε τομείς, όπως η καινοτομία, το real estate, η ενέργεια κ.α.

Και σήμερα έρχεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο, με τη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ να έχει τον ρόλο μιας εν είδει προσωπικής «Βελούδινης Επανάστασης», η οποία έχει ως βασική επιδίωξη τον σχηματισμό της Νο.1 εισηγμένης στην Αθήνα αλλά και της Νο.2 εισηγμένης παγκοσμίως στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.

Καθ’ όλου άσχημα για τον 56χρονο επιχειρηματία, ο οποίος μεταξύ άλλων λατρεύει να περνά αρκετούς μήνες του χρόνου και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου έχει χτίσει έναν μικρό επίγειο παράδεισο στη Φλόριντα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)