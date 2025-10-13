Jan Karas: Όταν το παιχνίδι σημαίνει πρόοδο – Πώς έχτισε τον ΟΠΑΠ του μέλλοντος

Κάποτε ο θρυλικός Πελέ είχε πει: «Η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Θέλει σκληρή δουλειά, επιµονή, θυσίες, διάθεση να µαθαίνεις και να µελετάς και πάνω από όλα, αγάπη για αυτό που κάνεις».

Οι παλαιότεροι θυµούνται ότι ο Πελέ έγινε ένας από τους µεγαλύτερους αστέρες του παγκοσµίου ποδοσφαίρου µε τις εµφανίσεις του στο Μουντιάλ του 1958. Στην Ελλάδα, την ίδια χρονιά, ιδρύθηκε ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Μαζί µε τον ΟΠΑΠ, γεννήθηκε η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και ξεκίνησε µια εποχή µεγάλων επενδύσεων στον ελληνικό αθλητισµό, καθώς µέρος των εσόδων του κατευθυνόταν για την ανάπτυξη αθλητικών υποδοµών, οµαδικών και ατοµικών αθληµάτων.

Σήμερα, ο ΟΠΑΠ είναι µια ιδιωτική επιχείρηση γιγαντιαίων µεγεθών για τα δεδοµένα της χώρας, αποτελώντας µέλος της Allwyn, του µεγαλύτερου παρόχου λοταριών διεθνώς.

Στο τιµόνι του βρίσκεται ο Jan Karas, ένας τεχνοκράτης που έχει αποδείξει έµπρακτα τη φράση του Πελέ ότι «η επιτυχία δεν είναι τυχαία». Άλλωστε και ο ίδιος πιστεύει στη σκληρή δουλειά, τη µελέτη και την κατανόηση των πελατών, δείχνοντας πάθος σε ό,τι κάνει!

Η πορεία του

Λίγο προτού εκπνεύσει το 2020, ο Jan Karas ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΑΠ. Τέσσερα χρόνια µετά ανέλαβε και καθήκοντα Προέδρου. Ωστόσο, γνώριζε καλά τον ΟΠΑΠ ήδη από το 2014.

Κατέχοντας θέσεις ευθύνης στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, είχε ηγηθεί της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού του εκτεταµένου δικτύου καταστηµάτων, ενώ στον τοµέα ευθύνης του ενέπιπτε µια σειρά δραστηριοτήτων πωλήσεων, retail marketing και υποστήριξης πελατών και συνεργατών. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής των εµπορικών δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ -τόσο για τον τοµέα των παιγνίων, όσο και για τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας- σε όλα τα κανάλια διανοµής (φυσικά και διαδικτυακά).

Ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΠΑΠ, έχει στο ενεργητικό του ιδιαίτερα σηµαντικές πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαµβάνονται, η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας, η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη του δικτύου των πρακτορειών, η επιτυχηµένη διείσδυση της εταιρείας στην online αγορά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η ανανέωση ιστορικών παιχνιδιών (π.χ. ΛΟΤΤΟ και ΤΖΟΚΕΡ), η εισαγωγή του πανευρωπαϊκού παιχνιδιού Eurojackpot στην ελληνική αγορά, καθώς και η προσέλκυση γυναικείων και νεανικών κοινών και η διάθεση νέων παιχνιδιών. Η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώνεται στις οικονοµικές επιδόσεις. Το 2024 ήταν µια χρονιά-ρεκόρ, καθώς ο ΟΠΑΠ κατέγραψε καθαρά έσοδα προ εισφορών ύψους €2,3 δισ. (+10% ετησίως), EBITDA €832 εκατ. (+14% ετησίως) και καθαρά κέρδη €485,8 εκατ. (+19% ετησίως).

Το στίγμα για το μέλλον

∆ίνοντας στίγµα για το µέλλον, ο κύριος Karas σηµείωσε στην τελευταία Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΠΑΠ ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να θέτει φιλόδοξους στόχους, εστιάζοντας στην παροχή κορυφαίων retail και online εµπειριών προς τους πελάτες της και να επενδύει στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, ώστε να είναι µπροστά από τις εξελίξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η συνεργασία µε την Allwyn, τη διεθνή οικογένεια του ΟΠΑΠ, θα γίνει ακόµα πιο στενή. Αυτό σηµαίνει ότι θα ενισχυθεί η προβολή του brand της Allwyn στην Ελλάδα και ότι θα αξιοποιηθούν διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι παγκόσµιες χορηγικές συνεργασίες της Allwyn µε τη Formula 1 και τη McLaren. «Ως µέλος της Allwyn, ανυποµονούµε για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές τις διεθνείς πρωτοβουλίες, ώστε να µοιραστούµε συναρπαστικές εµπειρίες διασκέδασης µε τους πελάτες µας στην Ελλάδα», σχολίασε σχετικά ο κύριος Karas.

Εκτός όµως από τα κέρδη και τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, αξιοσηµείωτη είναι και η κοινωνική συνεισφορά του ΟΠΑΠ, που αποτελεί στοιχείο του DNA του από την ίδρυσή του. Σήµερα, η στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ εστιάζει στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισµού, της Απασχόλησης και των Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων.

Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει το µεγαλόπνοο έργο της ανακαίνισης των δύο µεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκοµείων της χώρας. Επίσης, το ΟΠΑΠ Forward, το µεγαλύτερο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, στηρίζει 81 δυναµικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις από 7 διαφορετικούς κλάδους, οι οποίες έχουν δηµιουργήσει περισσότερες από 3.500 άµεσες θέσεις και στηρίζουν 25.000 έµµεσες θέσεις εργασίας, καθώς και έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 635 εκατ. ευρώ.

Ακόµη, µε το πρόγραµµα «Μαζί για Καλό Σκοπό», στο οποίο συµµετέχουν ενεργά οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, υλοποιούνται δεκάδες δράσεις στήριξης τοπικών κοινωνιών, σε όλη τη χώρα. Επίσης, η εταιρεία υποστηρίζει χιλιάδες παιδιά από 200 ακαδηµίες ποδοσφαίρου και µπάσκετ σε όλη τη χώρα, µέσω του καινοτόµου προγράµµατος Αθλητικές Ακαδηµίες ΟΠΑΠ. Ακόµη, ανακαίνισε ειδικά σχολεία στην Καρδίτσα, έπειτα από τις καταστροφικές πληµµύρες του 2023 στη Θεσσαλία, ενώ για πρώτη φορά δηµοσίευσε Έκθεση Βιωσιµότητας σύµφωνα µε τα απαιτητικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD και των προτύπων ESRS.

To όραμά του

«Το όραμά μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας διασκέδαση και κορυφαία στο είδος τους τυχερά παίγνια, τόσο στο online κανάλι όσο και στο επίγειο δίκτυο των καταστημάτων μας, πάντα με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Επίσης, επιδιώκουμε να παράγουμε βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προσφέρουμε ενεργά στην κοινωνία.

Προχωρώντας μπροστά -και βάζοντας πάντα τους πελάτες στο επίκεντρο-, εστιάζουμε με συνέπεια στην απρόσκοπτη παροχή συναρπαστικών και καινοτόμων εμπειριών, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να ηγούμαστε των εξελίξεων. Έτσι, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας, που αφορούν τη διατήρηση σταθερής ανάπτυξης και κερδοφορίας, την επιβράβευση των μετόχων μας και την εκπλήρωση

των δεσμεύσεών μας στους τομείς της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας».