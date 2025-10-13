IDEAL Holdings: Επένδυση 41 εκατ. ευρώ από την OHA

Η OHA (UK) LLP και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, ανακοίνωσε πρόσθετη επένδυση ύψους 41 εκατ. ευρώ σε μετρητά στην IDEAL Holdings, ασκώντας το δικαίωμά τους, βάσει συμφωνίας επένδυσης και αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο εταιρικό όχημα («CV») στο 25%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings.

Το Εταιρικό Όχημα («CV») κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν:

attica Department Stores, Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας.