Στην τελική ευθεία 4 συμβάσεις ΣΔΙΤ ύψους 384 εκατ. ευρώ

Στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή τους βρίσκονται τέσσερις συμβάσεις ΣΔΙΤ, (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) συνολικής αξίας 383,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχει καθοριστεί η ημερομηνία των τελικών προσφορών για τα δύο μεγάλα οδικά ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, προχωρούν οι διαδικασίες για μια σειρά άλλες συμβάσεις και έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση μεταξύ των αρμοδίων φορέων για τα δύο ΣΔΙΤ που αφορούν τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Αττικής.

Για τα περισσότερα από τα 62 έργα για τα οποία έχει επιλεγεί ως μέθοδος υλοποίησης η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ο ρυθμός υλοποίησης παραμένει εξαιρετικά αργός.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε πρόσφατα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών. Αναφερόμενος στα έργα ΣΔΙΤ, τα παρομοίασε με «δύο ανθρώπους που δεν θέλουν πραγματικά να παντρευτούν, αλλά κάνουν έναν αρραβώνα για να πουν ότι ίσως παντρευτούν στο μέλλον», τονίζοντας ότι λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίησή τους, τα έργα συχνά μετατρέπονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με άλλο κόστος και, σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να είναι πλέον απαραίτητα.

Εγκρίσεις

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν στο μεταξύ ότι για όσα ΣΔΙΤ έχουν εγκριθεί, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται, οι πληρωμές διαθεσιμότητας (τα ποσά που θα καταβάλλει το δημόσιο στα χρόνια ισχύος των συμβάσεων) είναι εντός των πλαισίων που έχουν τεθεί από το οικονομικό επιτελείο. Ωστόσο, για την έγκριση νέων ΣΔΙΤ χρειάζεται να τεθούν προτεραιότητες καθώς οι δυνατότητες για πληρωμές διαθεσιμότητας είναι πεπερασμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η «Ν» προς υπογραφή μέχρι το τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου βαδίζουν οι συμβάσεις ΣΔΙΤ για:

Το φράγμα Μιναγιώτικο με προϋπολογισμό ανάπτυξης 141,8 εκατ. ευρώ και ανάδοχο την κοινοπραξία Metlen – Aktor – Μεσόγειος. Αντικείμενο του έργου είναι το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν, έκταση 35.000 στρεμμάτων στον Δήμο Πύλου – Νέστορος του νομού Μεσσηνίας, τα οποία χωροθετούνται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αρδευτικές υποδομές στο νομό Λασιθίου Κρήτης προϋπολογισμού 94,4 εκατ. ευρώ με ανάδοχο τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία χωμάτινης λιμνοδεξαμενής στα Χοχλάκια του νομού Λασιθίου και την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Αγ. Ιωάννη – Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και των βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού.

Την κατασκευή – λειτουργία οκτώ σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων και την ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας στην πόλη, με την αξία της σύμβασης στα 33,7 εκατ. ευρώ. Για το ΣΔΙΤ αυτό η έγκριση από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή δόθηκε 11.09.2017. Χρειάστηκαν 8 ολόκληρα χρόνια για να αρχίσει να φαίνεται ορατή η υπογραφή του μεταξύ του δήμου Χανίων και της κατασκευαστικής εταιρίας ΑΤΕΣΕ.

Τις αστυνομικές διευθύνσεις σε πέντε πόλεις της χώρας (Πάτρα, Λευκάδα, Καρδίτσα, Βέροια και Αλεξανδρούπολη) με προϋπολογισμό ανάπτυξης περίπου 50 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ δημοσίου και αναδόχου (κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ – ΤΕΝΑ – ΕΡΕΤΒΟ) αναμένεται να σταλεί προς έγκριση εντός Οκτωβρίου με προοπτική την υπογραφή της τέλος 2025, αρχές 2026.

Για το τέλος Οκτωβρίου έχουν οριστεί οι δεσμευτικές προσφορές για την κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) και την αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα. Ενδιαφερόμενοι είναι οι ΓΕΚ Τέρνα, Άβαξ και η κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις – Metlen.

Παράταση έως 14 Νοεμβρίου έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι για τις εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 87,8 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου συμμετείχαν οι ΓΕΚ Τέρνα, Aktor, Άβαξ, Metlen και ΑΤΕΣΕ.

Η υπογραφή του ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ανάδοχος ο Aktor) έχει μεταφερθεί για τις αρχές του 2026, ενώ για τις εστίες Δυτικής Αττικής επίκειται να εκκινήσει ο διαγωνισμός (έχει εγκριθεί το τεύχος προκήρυξης). Δεν υπάρχει ορατότητα για το ΣΔΙΤ της κατασκευής νέου κτιρίου της γραμματείας Υποδομών με ανάδοχο επίσης τον Aktor.

Για τις μονάδες ανακοίνωσης σε Κω και Κάλυμνο, προϋπολογισμού 110 εκατ. η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου.

Στο αρχικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για το ΣΔΙΤ της κατασκευής του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Θεαγένειο, εκτιμώμενης αξίας 350,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Έχει οριστεί η 24η Οκτωβρίου ως νέα ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα νοσοκομεία θεωρούνται πολύπλοκα έργα και το συγκεκριμένο θεωρείται πιλότος για το αν θα επιχειρηθεί να γίνουν άλλα αντίστοιχα. Η εκτίμηση είναι ότι για την υπογραφή της σύμβασης θα περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια.

Στον δεύτερο κύκλο του ανταγωνιστικού διαλόγου έχει περάσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο, μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 617,18 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ). Τον διαγωνισμό διενεργεί η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι ενδιαφερόμενοι είναι οι Άβαξ, Aktor, Metlen και ΓΕΚ Τέρνα, Η εκτίμηση είναι ότι οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026 με προοπτική το έργο να ξεκινήσει το 2027.

Το Υπερταμείο έχει αναλάβει και τη διαδικασία για το ΣΔΙΤ του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στο δήμο Δάφνης Υμηττού, εκτιμώμενης αξίας 421 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ενδιαφέρον για το κυβερνητικό πάρκο έχουν εκδηλώσει η ΓΕΚ Τέρνα και οι κοινοπραξίες Άβαξ – Άκτωρ Παραχωρήσεις και Metlen – Aktor, ωστόσο, η Άκτωρ Παραχωρήσεις εξαγοράστηκε στο μεταξύ από την Aktor και έτσι θα υπάρξουν αλλαγές στα προαναφερόμενα σχήματα. Το διάστημα αυτό οριστικοποιούνται τεχνικά ζητήματα και όπως εκτιμάται το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Κινητικότητα για ΜΕΑ στην Αττική

Κινητικότητα παρατηρείται για τα δύο ΣΔΙΤ που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν τεθεί επί τάπητος σε κυβερνητικές συσκέψεις με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής που είναι και ο βασικός υπεύθυνος φορέας για την υλοποίησή τους.

Πρόκειται για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής στη Φυλή (καθώς δεν έχει βρεθεί άλλος δήμος για να εγκατασταθεί) με προϋπολογισμό 461,2 εκατ. και τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (στο Σχιστό) προϋπολογισμού 300,7 εκατ. ευρώ. Οι διαδικασία είναι παγωμένη με την τελευταία πράξη να έχει λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2022 (έγκριση του Πρακτικού Ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του διεθνούς διαγωνισμού από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ).