Χάλκινο Βραβείο στα Best in Pharmacy Awards 2025 για τη Youth Lab

Για το καινοτόμο προϊόν της Peptides Reload Wrinkle Filler η Youth Lab απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο στα Best in Pharmacy Awards 2025 που έγιναν υπό τις Αιγίδες των Π.Ε.Φ. (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας) και ΠΣΒΑΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων).

Όπως τονίζει η εταιρεία στόχος της είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ένα global skincare brand με ελληνική ταυτότητα, επιστημονική τεχνογνωσία και δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Με αφοσίωση στην ανάπτυξη προϊόντων που συνδυάζουν καινοτομία, clean συνθέσεις και πολυτελή εμπειρία, η εταιρεία επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις πιο αναγνωρισμένες και εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες δερμοκαλλυντικών.

Όπως δήλωσε η Αργίνη Βαλλή, Marketing Manager της YOUTH LAB, «Η καινοτομία είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη YOUTH LAB. και αυτό το βραβείο το επιβεβαιώνει». Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το παραγόμενο προϊόν της ελληνικής εταιρείας επεσήμανε πως το Peptides Reload Wrinkle Filler αποτελεί μια καινοτόμο σύνθεση διπλής δράσης, προσφέροντας άμεσα ορατά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.