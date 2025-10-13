Avramar: Τι «αγοράζει» η Αqua Bridge  

Με δυναμική εσόδων στα 300 εκατ. ευρώ και EBITDA περί τα 50 εκατ. ευρώ αναμένεται να κλείσει, με βάση πληροφορίες της «Ν» τη φετινή χρήση η Avramar, η διοίκηση της οποίας βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κατάθεση έως το τέλος του μήνα του σχεδίου εξυγίανσης με μεταβίβαση της εταιρείας στην Aqua Bridge στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το σχέδιο όρων αναδιάρθρωσης χρέους (term sheet) που υπογράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ της εταιρείας, των τραπεζών και του προτιμητέου επενδυτή Aqua Bridge, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, οριζόντιο «κούρεμα» του τραπεζικού χρέους, που θα ανέλθει σε ποσοστό περίπου 70%, μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4738/2020.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξυγίανση της εταιρείας, ο νέος επενδυτής θα εισφέρει συνολικά 60 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν» στις 31 Δεκεμβρίου 2024 οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου Avramar ανήλθαν σε 580,23 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες διαμορφώθηκαν σε 546,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 340 εκατ. ευρώ αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις, καθώς πέρυσι ο όμιλος προχώρησε στην αναταξινόμηση των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τα χρέη

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας τον Νοέμβριο 2019 μεταξύ των τραπεζών και του σχήματος Amerra Mubadala προβλεπόταν και η αναδιάρθρωση των χρεών των εταιρειών Σελόντα -Νηρέα.

Οι όροι των νέων δανειακών υποχρεώσεων τότε διαμορφώθηκαν οι εξής:

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 166. 8830.184 ευρώ προς την Σελόντα 10ετους διάρκειας.

Αναχρηματοδότηση δανείων συνολικής αξίας 8.882.262 προς την Σελόντα με 1η δόση τον Νοέμβριο του 2022 και τελευταία δόση τον Νοέμβριο του 2029.

Κοινό Ομολογιακού Δανείου 122.098.953 ευρώ προς την Νηρεύς 10ετούς διάρκειας

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 24.999.998 ευρώ προς την Νηρεύς 10έτούς διάρκειας

Αναχρηματοδότηση δανείων 6.119.000 ευρώ προς τον Νηρέα με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής τον Νοέμβριο 2025.

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 5.000.000 ευρώ προς την Νηρεύς: 5έτους διάρκειας με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής το 2026.

Κοινά Ομολογιακά Δάνεια 90.000.000 ευρώ (60 εκατ. προς την Σελόντα και 30 εκατ. προς την Νηρεύς) με αρχικό σκοπό την αποπληρωμή υφισταμένων δανείων των εταιρειών συνολικού ύψους 40 εκατ. καθώς και για κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο αυτό έχει κεφαλαιοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Παράλληλα, η εταιρεία προέβη κατά την 21/12/2022 σε σύναψη ενός ΚΟΔ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής το 2027.

Επίσης, κατά την 28/03/2024 η εταιρεία προέβη σε σύναψη ενός ΚΟΔ 20 εκατ. ευρώ (working capital-loan facility) με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής το 2025.

Η συμφωνία για τη λήψη των 20 εκατ. ευρώ (που τελικά λήφθηκαν μεταξύ Απριλίου-Μαΐου 2024) επιβεβαίωσε την έναρξη της διαδικασίας ανεύρεσης νέου επενδυτή και εν συνεχεία πώλησης των μετοχών των εταιρειών του oμίλου Avramar στην Ελλάδα.

Η αναστολή πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων (stand-still) έληξε στα μέσα Οκτωβρίου 2024. Στις 24 Οκτωβρίου 2024 η διοίκηση της Αvramar αιτήθηκε επέκταση της αναστολής πληρωμών προς τις τράπεζες για άλλους 6 μήνες ή μέχρι το τέλος της διαδικασίας πώλησης. Ο όμιλος μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει επισήμως απάντηση για την επέκταση αναστολής πληρωμών.

Κατά την 31.12.2024 η εταιρεία δεν ήταν σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Συνεπώς λόγω της αθέτησης των όρων των δανειακών συμβάσεων και απουσίας σχετικών παροχών waiver, η εταιρεία αναταξινόμησε το ανεξόφλητο ποσό των δανειακών της υποχρεώσεων από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στις 16 Ιουλίου 2025, οι τράπεζες έθεσαν σε ισχύ τη διαδικασία επίσπευσης (acceleration) των δανειακών συμβάσεων, καθιστώντας τα υφιστάμενα ομολογιακά δάνεια άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είχαν σε ενέχυρο τις μετοχές του ομίλου και, κατόπιν της παραπάνω επίσπευσης, απέκτησαν άμεσα όλα τα δικαιώματα ψήφου. Οι τράπεζες δεν έχουν προβεί σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar.

Τα οικονομικά μεγέθη

Λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση των δανειακών υποχρεώσεων, ο όμιλος στο τέλος της περσινής χρήσης έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 159,8 ευρώ.

Το λειτουργικό EBITDA αναπροσαρμοσμένο από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ήταν αρνητικό 15,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν εξίσου αρνητικές σε 13,28 εκατ.ευρώ.

Οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 48,9 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά περίπου 50% έναντι 96,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Σε ο,τι αφορά στον κύκλο εργασιών κατά την περσινή χρονιά υποχώρησε κατά 19% στα 275,7 εκατ. έναντι 340,3 εκατ. ευρώ το 2023. Η πτώση οφείλεται κυρίως στην μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων, που προέκυψε ελέω της αναθεώρησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας που εστιάζει στη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, και στην υποχώρησ του όγκου πωλήσεων.

Σημειώνεται ότι το 2024 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των υψηλών τιμών στις πρώτες ύλες και την μη αντίστοιχη αύξηση στις τιμές πώλησης των ιχθύων.

Ωστόσο, προς το τέλος του 2024 υπήρξε πτώση της τιμής των πρώτων υλών και επιπλέον αύξηση των τιμών πώλησης, που συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και είχε θετική επίδραση στις ταμειακές ροές του ομίλου. Φέτος οι παραδοτέες τιμές της αγοράς κυμαίνονται στο 6,2 ευρώ – 6,5 ευρώ στη τσιπούρα και στο λαβράκι σε 6,8 – 7 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 1 με 1,5 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Οι φετινές επιδόσεις

Οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι τα έσοδα του ομίλου Avramar καταγράφει φέτος ρυθμό ανάπτυξης 8-9% ενώ σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το EBITDA που αναμένεται να ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ.

Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2024, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ανάκτησης ΦΠΑ εισπρακτέου των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar συνολικού ποσού 22 εκατ ευρώ περίπου. Το ποσό εισπράχθηκε σταδιακά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025.

Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου στο τέλος της χρήσης 2024 διαμορφώνεται σε 533,6 εκατ. ευρώ.

Σε ο,τι αφορά στην παραγωγική δυναμική του ομίλου κυμαίνεται στους 62 χιλ τόνους, εκ των οποίων οι 47 χιλ τόνοι αφορούν στην ελληνική δραστηριότητα και 15 χιλ την ισπανική. Στα περιουσιακά στοιχεία της Avramar στην Ελλάδα περιλαμβάνονται : περί 25 ιχθυογεννητικοί σταθμοί, τρεις μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών, μονάδες εκτροφής σε Ιόνιο και Αιγαίο, μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας.

Η αναπόσβεστη αξία στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στις 31/12/2024 ανέρχεται σε 118,4 εκατ. ευρώ.