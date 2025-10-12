THEON: Απόκτηση ποσοστού 9,8% στην Exosens

Τη θέση της στην παραγωγή Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensification Tubes) για την άμυνα και την ασφάλεια ενισχύει η THEON με την απόκτηση ποσοστού 9,8% της Exosens SA (EXOSENS) έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 268,7εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 54,0 ευρώ ανά μετοχή. Για σκοπό αυτό η THEON ήρθε σε οριστική συμφωνία με τις επενδυτικές εταιρίες HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, που ανήκουν στην Groupe HLD (HLD).

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση έγινε ένα χρόνο μετά την υπογραφή μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας THEON και EXOSENS. Όπως είχε επισημάνει τότε η THEON, αυτό ήταν ουσιώδες όχι μόνο για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της, και εξίσου σημαντικό για την περαιτέρω μείωση των χρόνων παράδοσης των νέων παραγγελιών. Αυτό άλλωστε είναι ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της THEON στην αγορά της Νυχτερινής Όρασης. Ως ο μεγαλύτερος αγοραστής λυχνιών παγκοσμίως, η THEON διατηρεί ηγετικό μερίδιο αγοράς, ιδίως μεταξύ των ευρωπαίων κατασκευαστών λυχνιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, επί του παρόντος, η παγκόσμια προσφορά και ζήτηση Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία, δεδομένης της σχετικά περιορισμένης παραγωγικής διαθεσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός αποτελούν κρίσιμο εξάρτημα των οργάνων νυχτερινής όρασης, αποτελώντας σημαντικό μέρος του κόστους τους. η EXOSENS, εταιρία υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στην παραγωγή Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensification Tubes) για την άμυνα και την ασφάλεια. Όπως τόνισε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON μετά την απόκτηση του ποσοστού στην Exosnes «η THEON και η EXOSENS είναι στενοί εμπορικοί συνεργάτες εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η THEON παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας της με την EXOSENS, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες». Η EXOSENS είναι μια γαλλική εταιρία που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η THEON θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την Groupe HLD.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση των ρυθμιστικών γνωστοποιήσεων σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι UBS Europe SE και Citibank Europe PLC συμφώνησαν να παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία προορίζεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού

δανεισμού και νέας έκδοσης μετοχών, εντός των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων των μετόχων, με στόχο τη διατήρηση μιας ισχυρής και ευέλικτης κεφαλαιακής δομής. Η UBS Europe SE λειτούργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της THEON, ενώ η Clifford Chance παρείχε νομικές συμβουλές.

Να σημειωθεί ότι η THEON πρόσφατα υπέγραψε νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους €300 εκατ. με κοινοπραξία 9 κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών. Η σύμβαση αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα αύξησης έως τα €400 εκατ., εφόσον απαιτηθεί. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου χρέους και για κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και ενδεχομένως χρηματοδότηση μεγαλύτερων εταιρικών εξαγορών. Η BNP Paribas ενήργησε ως κύριος διαχειριστής έκδοσης και συντονιστής, ενώ η Commerzbank ενεργεί ως πράκτορας της χρηματοδοτικής σύμβασης. Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank & AB Bank. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως ο κύριος σύμβουλος της THEON, ενώ η Ashurst παρείχε νομικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία των τραπεζών.