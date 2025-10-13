Ένα story αξίας 1 δισ. ευρώ: Το «Costa Navarino» του Ζησιάδη, η επικείμενη ΑΜΚ και ο… Τσιτσιπάς

Όλα τυπικά ξεκίνησαν πριν από μόλις δύο χρόνια, όταν αποφάσισε να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Med, μιας μικρής εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στον χώρο του ρουχισμού (εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.).

Το πραγματικό σχέδιο, όμως, δεν άργησε να καταστεί γνωστό, καθώς η Med αποδείχθηκε απλώς το όχημα, μέσω του οποίου θα κατάφερνε να «φτιάξει» κάτι πολύ… μεγαλύτερο.

Ο λόγος για τον Λεωνίδα Ζησιάδη, επικεφαλής και βασικός μέτοχος της ONYX (πρώην Med), η οποία σήμερα κάνει ντεμπούτο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχοντας την προοπτική να γίνει το next-big-thing.

Το σχέδιο του επιφανή επιχειρηματία από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έχει στον πλευρό του και τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΤΕ και εξ αγχιστείας συγγενή του, Ανδρέα Ανδρεάδη, είναι να φτιάξει ένα νέο, μεγαλύτερο κι… αδάνειστο «Costa Navarino» στην περιοχή Σάνη της Χαλκιδικής, την οποία ο ίδιος γνωρίζει αρκετά καλά, δεδομένου ότι η οικογένειά του συγκαταλέγεται στους βασικούς δημιουργούς του εμβληματικού Sani/Ikos.

Τα έργα, κατασκευαστικού κόστους 380 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έκταση, στην οποία ο Λεωνίδας Ζησιάδης θα χτίσει τη νέα ξενοδοχειακή-τουριστική μονάδα, είναι… ιδιοκτησίας του.

Η είσοδος στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. έχει ξεχωριστή αξία στον σχεδιασμό του επιχειρηματία. Έως την άνοιξη του επόμενου έτους, εξάλλου, αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα επιτρέψει σε δύο ξένους επενδυτές να τοποθετηθούν στην εισηγμένη.

Αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να αποκτήσει νέους και δυνατούς συμπαίχτες, βελτιώνοντας παράλληλα το free float, δεδομένου ότι σήμερα ελέγχει ουσιαστικά το 85% των μετοχών -αν και τυπικά το μερίδιο του δεν ξεπερνά το 75%.

Πάντως, στο μετοχολόγιο της ΟΝΥΧ έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται σημαντικά ονόματα, όπως αυτό της Allianz, ενώ ας έχουμε υπόψη ότι μερίδιο μετοχών κατέχει και η οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Η προοπτική του 1 δισ. ευρώ

Σήμερα, το «αφήγημα» του Λεωνίδα Ζησιάδη στο Χ.Α., παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες, αποτιμάται στα 172 εκατ. ευρώ (2,5 ευρώ/μετοχή).

Οι άνθρωποι της εισηγμένης πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι αρκετά μικρό εν συγκρίσει με τις προοπτικές που διανοίγονται, εκτιμώντας ότι η αποτίμηση της ΟΝΥΧ θα μπορούσε να φθάσει σε βάθος χρόνου ακόμη και το 1 δισ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν έξι φορές άνω της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.

Βέβαια, όλα αυτά μένει να φανούν στην πράξη κι αφού πρώτα οι μπουλντόζες ξεκινήσουν να υλοποιούν το σχέδιο του επιχειρηματία.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)