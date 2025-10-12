Ολοκλήρωση συναλλαγής Intralot-Bally’s: Προβάδισμα σε μια αγορά αξίας 200 δισ. ευρώ

Η επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας Ιntralot – Bally’s οδηγεί στη δημιουργία ενός παγκόσμιου πρωταθλητή στους κλάδους των λοταριών και του iGaming με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακος, διαφοροποιημένα και ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C.

Συνοπτικά βάσει της συναλλαγής, η Intralot εξαγοράζει τη Bally’s International Interactive από τη μητρική εταιρεία Bally’s Corporation (NYSE: BALY) («Bally’s») με αποτίμηση στα 2,7 δισ. ευρώ. To όνομα της νέας εταιρείας θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει σίγουρα και τους δύο εταιρικούς πρωταγωνιστές, Intralot και Bally’s.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τίμημα προς τη Bally’s αποτελούνταν από 1,530 δισ. ευρώ μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή).

Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της Bally’s Corporation στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally’s Corporation του Soo Kim κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας, η οποία θα συνεχίσει να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Αναλυτικά, ο κ. Soo Kim κατέχει έμμεσα 1.081.241.951 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 57,888% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών Intralot διαμορφώνεται σε συνολικό ποσοστό (άμεσα και έμμεσα) 4,823% και η INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχει πλέον συνολικά 79.034.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της Intralot, που αντιστοιχούν στο 4,231% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της.

Να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση.

Επιχειρηματική δραστηριότητα σε λοταρίες και iGaming

Η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής της εξαγοράς της Bally’s International Interactive από την Intralot έγινε μία μέρα μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών της Intralot, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο χρηματοδότησης (ομολογιακό, δανεισμός, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η ολοκλήρωση μάλιστα της συναλλαγής κατέστη δυνατή χάρις στην επιτυχή υλοποίηση του εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου της εξαγοράς και της πλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων, καθώς και της πλήρωσης λοιπών τυπικών αιρέσεων.

Συναλλαγή η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση της ελληνικής εταιρείας, συνδυάζει τη δραστηριότητά της Bally’s International Interactive με την παγκόσμια δραστηριότητα της Intralot στους κλάδους των λοταριών και του iGaming, δίνοντας στη νέα πλέον εταιρεία σημαντικό προβάδισμα σε μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ παγκοσμίως έως το 2029.

«Η ενοποίηση», όπως τονίζεται, «συνδυάζει τις αποδεδειγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Bally’s International Interactive και την πλατφόρμα δεδομένων Vitruvian με την κλίμακα και την υποδομή λοταριών της Intralot, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λοταρίας LotosX και PlayerX και των μακροχρόνιων σχέσεων B2G σε 40 χώρες.

Η στρατηγική αυτή συμπόρευση αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση».

Η νέα εταιρεία στόχο είναι να διακριθεί στο Gaming, με ανταγωνιστική τεχνολογία και προϊόντα ηγετικής θέσης, με έμφαση τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια. Θα έχει επαναλαμβανόμενα έσοδα υποστηριζόμενα από μακροχρόνια συμβόλαια και ηγετική θέση σε ρυθμιζόμενες αγορές, σταθερή κερδοφορία και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών, πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης υποστηριζόμενες από μακροχρόνιες σχέσεις σε βασικές αγορές.

Όπως υπολογίζει η διοίκηση, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2025, σε pro forma βάση, ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφάνιζε περίπου 1,1 δισ. ευρώ run-rate προσαρμοσμένα έσοδα, με κορυφαία στον κλάδο run-rate προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA άνω του 39%, υποστηριζόμενα από λειτουργικές συνέργειες, ευκαιρίες κατά μήκος αγορών και συνεχιζόμενη καινοτομία βάσει δεδομένων.

Κεφαλαιακή δομή

Αναλυτικά η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από: (i) εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 900 εκατ. ευρώ λήξεως 2031 (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 6,750% και ομολογιών ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR πλέον 4,500%), (ii) εξασφαλισμένο δάνειο £400 εκατ. (που αναλογεί σε περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και (iii) τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο 200 εκατ.ευρώ από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών.

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralot επίσης άντλησε 429 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή 1,10 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με πολλαπλάσια υπερκάλυψη.

Τα έσοδα από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally’s Corporation, για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων της Intralot και για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η Intralot εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Στις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται και η εξόφληση από την πλευρά Ιntralot Inc., κατά 100% θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ, τού από 28 Ιουλίου 2022 Τραπεζικού Δανείου (Term Loan A) αρχικού ύψους 230 εκατ. δολ. από κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, λήξεως 27 Ιουλίου, 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.