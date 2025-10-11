Beiersdorf Hellas: Ανεβάζει πωλήσεις, πιέζεται στα κέρδη

Ανεβάζει τζίρο αλλά όχι κέρδη η Beiersdorf Hellas, που δραστηριοποιείται με τα σήματα Nivea, Liposan, atrix, Duo, Hansaplast, Λέοντος, η οποία εστιάζει και φέτος την στρατηγική της στην θωράκισει του bottom line και το περιορισμό των επισφαλειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού η εγχώρια θυγατρική του γερμανικού ομίλου εμφάνισε το 2024 έσοδα ύψους 45,5 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή είναι ενισχυμένη κατά 7,8% σε σχέση με τα 42,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Την πενταετία 2020-2024 η Beiersdorf Hellas έχει επιτύχει σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 26% σε μια συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων.

Τα κέρδη

Ωστόσο η πορεία των καθαρών κερδών δεν εμφανίζει ανάλογη εικόνα παρά τις ενισχυτικές κινήσεις που έγιναν κατά το εξεταζόμενο διάστημα, που περιλαμβάνουν την πώληση παγίων το 2021 αλλά και ενδοομιλικές συναλλαγές που έδωσαν αβάντο στη χρήση 2023.

Κατά την περσινή χρονιά η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 1,4 εκατ. ευρώ κατά 65% μειωμένη σε σχέση με το 2020. Σε σύγκριση με το 2023 η απώλεια διαμορφώνεται στο 68% ωστόσο η εικόνα επηρεάζεται από το γεγονός ότι εντός της χρήσης

καταβλήθηκε στην εταιρεία ποσό ύψους 4,5 εκατ. ευρώ από τη μητρική λόγω της αλλαγής του μοντέλου ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing).

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση τα συγκρίσιμα προ φόρων κέρδη αφαιρώντας το προαναφερθέν ποσό είναι αυξημένα κατά 34,41% σε σχέση με το 2023. Το μεικτό κέρδος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση το 2024, καθώς ο αριθμοδείκτης περιθώριο μικτού κέρδους ήταν 55,7% ενώ το 2023 ήταν 53,6%, γεγονός που απορρέει από τη μείωση του κόστους πωληθέντων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων σε συνδυασμό με το καλύτερο προϊοντικό μείγμα συγκριτικά με το 2023.

Νέο επιχειρηματικό μοντέλος λειτουργίας

Υπενθυμίζεται ότι ο μητρικός όμιλος Beiersdorf εφάρμοσε το 2023 ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας με πολύ ισχυρότερο παγκόσμιο αποτύπωμα, προκειμένου να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες της αγοράς.

Ως μέρος του επανασχεδιασμού, οι βασικές στρατηγικές λειτουργίες συγκεντρώθηκαν από τα τοπικά Κέντρα Διανομής σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω της αλλαγής στο επιχειρηματικό μοντέλο τροποποιήθηκε το μοντέλο Transfer Pricing του ομίλου. Τα τοπικά κέντρα διανομής αναμένεται να κερδίζουν μια σταθερή απόδοση επί των πωλήσεων στο μέλλον, δηλαδή ένα προκαθορισμένο κέρδος προ τόκων και φόρων (EBIT).

Η προτεραιότητα

Σε αυτό το πλαίσιο προτεραιότητα και για την ελληνική θυγατρική είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της μεριδιακής παρουσίας στην εγχώρια αγορά αλλά και στις κινήσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας και της προστασίας έναντι επισφαλειών.

Όπως αναφέρει η διοίκηση σχολιάζοντας τις προοπτικές για την φετινή χρήση, στην οποία η εταιρεία συμπληρώνει το 57 έτος παρουσίας της στην Ελλάδα «Για το 2025 η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη ότι η πορεία της θα είναι ανάλογη των στόχων της. Παρόλα αυτά γνωρίζει ότι το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της, αναφερόμενοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρεία θα ακολουθήσει συντηρητική στρατηγική εστιάζοντας στην προστασία της κερδοφορίας της, καθώς και στην έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων της».